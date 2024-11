Vivien za RTL.hr otkrila: 'Upoznala sam fatalnog frajera i zaljubila se'

Toni je Vivien poslao prvu kući sa svog imanja, a nju to nije povrijedilo nego je otišla na more naći ljubav, kako je istaknula. Otkrila je za RTL.hr da joj se to i dogodilo te ju je inspiriralo za novu pjesmu.

"U Crnoj Gori na moru sam upoznala svoju ljubav, zaljubila sam se na prvi pogled i osjetila sam sve čari mora i sreće u ljubavi. Divan je. Pruža mi punu podršku i ljubav", dodala je.

Osvrnula se na Tonijevu obitelj. "Zaista smatram da je meni Tonijeva obitelj dala punu podršku, jako sam ih zavoljela, jako su ugodni ljudi i želim im sve najbolje u životu, a što se tiče Valentine i Tonija, pa neka imaju mirne noći. Imala sam i ja mirne noći. Imala sam i miran let do Crne Gore, tamo me je Amorova strelica pogodila i snimila sam pjesmu i spot, upoznala sam fatalnog frajera, svojim me je pogledom zaveo", ispričala je Vivien.