Vodič za zavođenje! Klara za RTL.hr o muškarcima: 'Ako ima novac, onda je to 'win-win' situacija'

Klara Perko već se natjecala u showu 'Gospodin Savršeni', a sad ponovno traži ljubav svog života. Trenutačno je kod Ante na farmi, a između njih razvile su se iskrice. Hoće li njih dvoje na kraju završiti zajedno? Show 'Ljubav je na selu' pratite od srijede do petka od 21.15 sati na RTL-u, a sve epizode dostupne su i na platformi Voyo. Za RTL.hr je snimila vodič za zavođenje, a evo što kaže o muškarcu svojih snova.

"Svaka osoba i svaki muškarac je drugačiji, a to znači da ono što se sviđa jednom Adamu da ne znači da se neće sviđati jednom Borisu. Mislim da, ako ti ne želiš mijenjati osobu, imati slobodan duh, da će to biti to", rekla je Klara. Vjeruje u pravu ljubav, a smatra da joj se to već i dogodilo.

"Ako se dogodi ljubav, to je nešto što se s novcima ne može kupiti. Prvotno je lijepo, divno u svakoj poziciji. Ako ima novac, onda je to 'win-win' situacija. Mlada cura želi neku skupu torbicu, a djed želi da mu vrati mladost. I što? Oni su se dogovorili", kaže Perko.