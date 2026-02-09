Voditeljica Anita Martinović otkrila kako je izgubila 15 kilograma i što danas radi drugačije: 'Mislim da je to glavna formula'

Voditeljica Anita Martinović otvoreno je priznala da promjena nije došla preko noći i poručila nema ništa bez discipline i kretanja

Voditeljica Anita Martinović u posljednjih je godinu dana prošla veliku osobnu transformaciju. Kako je otkrila u razgovoru za Story.hr , izgubila je čak 15 kilograma, no iza te promjene ne stoji nikakav brzi trik, dijeta ili čudesni recept, već upornost, rutina i potpuna promjena životnih navika. Iako su mnogi primijetili njezin novi izgled tek nedavno, Anita ističe da se proces odvijao postupno i bez prečaca. "Mislim, ljudi su zapravo tek sad to počeli primjećivati i kao misle da sam smršavjela preko noći, a ja se zapravo posljednjih godinu dana patim u teretani. Uglavnom, ja sam jednostavno shvatila da je teretana moj život. Tamo sam od tri do pet puta tjedno, malo u grupi, malo s privatnim trenerom. Iako mi je to mrtvo, zaključila sam da nema druge. , priznala je.

Teretana kao temelj, a ne iznimka

Voditeljica ističe da je ključna bila fizička aktivnost. Treninge je uklopila u svakodnevicu i danas vježba tri do pet puta tjedno, ponekad u grupi, ponekad s privatnim trenerom. "Mislim da je tjelovježba glavna formula, nema ništa bez toga. Ako želiš ići u minus, moraš se više kretati. Ako samo jedeš slatko i ne krećeš se, piši propalo", poručila je iskreno.

Ljubav je na selu - Anita Martinović

Prehrana bez krajnosti i odricanja

Uz redovito vježbanje, Anita je promijenila i prehranu, ali bez ekstremnih dijeta. Kaže da danas više pazi što jede, jede manje kruha i oslanja se na jednostavne, zasitne namirnice. "Uglavnom pazim što jedem i zaključila sam da jednostavno nakon 40-e nama ženama se ništa ne prašta i moramo izgledati najbolje. Jedem manje kruha i zaključila sam da hrana ima skroz dobar okus bez kruha. Ne volim nešto pretjerano slatko, pa mi to nikad nije bio problem. Jaja su mi glavna baza svega, puno vode, proteina i mesa", objasnila je. Dodaje i da si povremeno dopusti predah, ali uz svijest o ravnoteži. "Ovako si nekad malo dam oduška, ali uglavnom pazim", zaključila je.

Anita Martinović

Nova verzija sebe i privatna sreća

Osim fizičke promjene, Anita priznaje da se danas osjeća lakše i zadovoljnije, i fizički i mentalno. U privatnom životu također vlada mir. Iako ne planira skoro vjenčanje, otkrila je da je sretno zaljubljena te da je sve "pod kontrolom". Njezina priča još je jedan podsjetnik da se trajne promjene ne događaju preko noći, već strpljenjem i dosljednošću i da, kako sama kaže, nema ništa bez toga.

