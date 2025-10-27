Emisije
Ljubav je na selu

Voditeljica showa 'Ljubav je na selu' Anita Martinović zaljubljena preko granice: 'On je uistinu poseban'

Voditeljica showa 'Ljubav je na selu' ne skida osmijeh s lica - sve zbog posebne osobe koja ju je osvojila

RTL.hr
27.10.2025 09:57

Jedna od najomiljenijih RTL-ovih voditeljica, Anita Martinović, više ne skriva da je zaljubljena. Zvijezda showa 'Ljubav je na selu' otkrila je za Story.hr da je njezino srce osvojila ljubav iz Slovenije, a osmijeh na njezinu licu govori više od tisuću riječi.

Iako par još ne želi pozirati zajedno pred kamerama, zaljubljeni pogledi i nježan osmijeh voditeljice nisu prošli nezapaženo.

"On je uistinu poseban. Mogu samo reći da ga baš volim. Uživamo u našem odnosu i trudimo se čuvati priču za sebe, bez previše izlaganja", ispričala je Anita.

Njezin partner živi u Sloveniji, no veza na daljinu za njih nije prepreka. Naprotiv, kako sama kaže, udaljenost ih je naučila da više cijene svaki zajednički trenutak.

"Nije to baš tako velika daljina, a i kad su osjećaji pravi - sve se može. Povjerenje je ključ. Kad se vidimo, trudimo se maksimalno uživati u svakom danu."

Anita Martinović, Ljubav je na selu
Anita Martinović, Ljubav je na selu FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

Par se upoznao početkom ove godine, a Anita se sjeća i prvog susreta: džentlmenski potez, buket cvijeća i večera koja je potrajala satima.

"Odmah sam pomislila: 'Hm, kako lijepo i džentlmenski.' Njegov osmijeh, ruke i pogled razoružali su me", priznaje.

Iako uživaju u svakom susretu, ljubav im ne znači raskošna putovanja i glamurozne večere, često su jednostavno sretni kod kuće, u toplini vlastitih trenutaka.

"Volimo otići na wellness, u šetnje, na dobru večeru... ali najljepše nam je kad smo skupa, bez puno planiranja", otkrila je Anita i dodala da najviše cijeni iskrenost, poštovanje i humor.

Osim što privatno cvjeta, i poslovno joj ide sjajno. Kao zaštitno lice showa 'Ljubav je na selu', Anita je već godinama sinonim za iskrene emocije, smijeh i romantične trenutke na farmama diljem Hrvatske. Kaže da ju je upravo taj show naučio što je prava ljubav:

"Na farmama nema glume, tamo ljudi pokažu tko su. Ljubav je jednostavna kad joj to dopustiš."

Sada, kada i sama živi svoju ljubavnu bajku, Anita blista više nego ikad.

Anita Martinović, Ljubav je na selu
Anita Martinović, Ljubav je na selu FOTO: Pavao Bobinac - Dosadni Fotograf

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' pogledajte od ponedjeljka, 3. studenog na RTL-u i 24 sata prije na platformi Voyo.

