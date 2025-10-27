Voditeljica showa 'Ljubav je na selu' Anita Martinović zaljubljena preko granice: 'On je uistinu poseban'

Jedna od najomiljenijih RTL-ovih voditeljica, Anita Martinović, više ne skriva da je zaljubljena. Zvijezda showa 'Ljubav je na selu' otkrila je za Story.hr da je njezino srce osvojila ljubav iz Slovenije, a osmijeh na njezinu licu govori više od tisuću riječi.

Iako par još ne želi pozirati zajedno pred kamerama, zaljubljeni pogledi i nježan osmijeh voditeljice nisu prošli nezapaženo.

"On je uistinu poseban. Mogu samo reći da ga baš volim. Uživamo u našem odnosu i trudimo se čuvati priču za sebe, bez previše izlaganja", ispričala je Anita.

Njezin partner živi u Sloveniji, no veza na daljinu za njih nije prepreka. Naprotiv, kako sama kaže, udaljenost ih je naučila da više cijene svaki zajednički trenutak.

"Nije to baš tako velika daljina, a i kad su osjećaji pravi - sve se može. Povjerenje je ključ. Kad se vidimo, trudimo se maksimalno uživati u svakom danu."