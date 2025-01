Za njega je Ruža 'pala ispit', a Ilija je za RTL.hr otkrio: 'Za doček mi je trebala doći jedna žena'

''Javljaju se, ali to nije ništa ozbiljno'', rekao je. Dodao je kako se često čuje i s Ružom. ''Čujemo se često, ako nije svaka dva dana, onda je treći. Bio sam i za vikend na jednoj svadbi pa sam je zvao, bila je sva zadovoljna i čestitala'', otkrio je Ilija. Objasnio je kako je ipak ona za njega "pala ispit".

''Sramota kako se ponijela, ali eto, to je njezin obraz. Meni je žao što je tako ispalo, a nisam zadovoljan niti s Marijom. Sve ostale kandidatkinje su dobre i pozitivne'', rekao je. Također, posebno je naglasio kako je Ruža uvijek tu za njega kada mu treba podrška.

''Ona me neće izdati, niti ću ja nju. Kada jedno drugom treba podrška, nazovemo se. Ona će se meni uvijek javiti kao i ja njoj, razumjet će me i saslušati. Ona mene isto nazove kada je u nekom društvu da me pozdravi – ljubav se ljubavlju vraća'', zaključio je Ilija za RTL.hr.

