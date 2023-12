Za Vesnu ovo je bilo uzbudljiva sezona! Ljubila se s mlađim, a na kraju nije završila s njim: 'Ništa nije bilo loše'

Kandidatkinja 16. sezone showa 'Ljubav je na selu' koju možete pogledati na platformi Voyo, Vesna Vuković, već je i gledateljima to poznato - prava je zavodnica. U protekloj sezoni završila je na farmi kod farmera s kojim se razišla u lošim odnosima, no to je nije obeshrabrilo. Za ljubav je uvijek spremna pa ju je tražila i kod mlađeg farmera Ivana Detkovića. Ona je vesela, propošna, hrabra i direktna, a za RTL.hr je podijelila svoja razmišljanja o showu.

Koje ti je bilo najljepše iskustvo u showu 'Ljubav je na selu'?

Najljepše iskustvo u showu mi je bio sam dolazak ovdje i upoznavanje novih ljudi. S nekima sam ostala u stvarno dobrim odnosima, s nekima u malo manje dobrim, a s nekima u nikakvim – kao i u stvarnom životu.

Jesi li imala neko teško iskustvo u showu?

Iskreno, nisam imala niti jedno teško iskustvo. Doslovno ništa nije bilo loše.

Imaš li neku poruku za gledatelje?

Za gledatelje imam poruku da gledaju RTL televiziju i novu platformu Voyo.