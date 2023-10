Zaiskrilo između Lene i Klare: 'Ne može na tamburice plesati, malo previše koketira'

Dok je ona sjedila, Milena i Lena su pjevale i plesale. Za Klaru je bio i veliki minus što je Ante zbog svojih prijatelja zaboravio na nju i ostale kandidatkinje.

"Nadam se da će im biti ok. Ako bude sutra neka zamjerka, pokušat ću to ispraviti i to je to", rekao je Ante.

"Klara glumi da je lijepa, ne može na tamburice plesati. Ona bi narodnjake. Klara malo previše koketira s prijateljima. Malo mi ne odgovara njezino ponašanje večeras", komentirala je Lena. Klara voli koketirati. To je njezin hobi vjerojatno", rekla je Milena.

"Znam da se većini muškaraca i žena sviđam pa ne trebam koketirati. Jednostavno mi muzika nikako ne odgovara. Ja na to ne mogu plesati", istaknula je Klara.

