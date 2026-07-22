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Ljubav je na selu

Zaljubili se pred kamerama, a danas žive idilu: Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' proslavili poseban dan

Jedan od najomiljenijih parova nastalih u RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu', Sara i Mihael, ponovno imaju itekako velik razlog za slavlje

RTL.hr
22.07.2026 13:33

Ovog puta povod je izuzetno poseban jer Mihael je proslavio svoj 37. rođendan!

Sara je tim povodom na svom Instagram profilu podijelila zajednički selfi na kojem oboje zrače srećom i zadovoljstvom. Uz fotografiju na kojoj poziraju nasmijani i dotjerani, svojoj je boloj polovici uputila kratku, ali iznimno toplu čestitku:

"Sretan 37", napisala je Sara uz emotikone slavlja, srca i zaljubljenih pogleda, a u opisu je dodala i znakovite oznake #lovehappynesshealth koje savršeno opisuju sve ono što im je u zajedničkom životu najvažnije - ljubav, sreća i zdravlje.

Sara i Mihael, Ljubav je na selu
Sara i Mihael, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Ljubavna priča koja traje

Podsjetimo, Sara i Mihael zaljubili su se pred kamerama u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu', a njihova romansa od samog je početka osvojila gledatelje diljem Hrvatske. Nakon završetka snimanja izgrađivali su svoj život daleko od medijske buke, a kruna njihove ljubavi su sinovi Borna i Jona.

Iako su se kamere showa odavno ugasile, ovaj skladni slavonski par iz dana u dan dokazuje da je njihova priča jedna od najljepših i najstabilnijih uspješnica ovog RTL-ovog formata.

Sara i Mihael, Ljubav je na selu
Sara i Mihael, Ljubav je na selu FOTO: Instagram

Slavljeniku želimo sve najbolje, a obitelji još puno ovako sretnih i nasmijanih trenutaka!

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