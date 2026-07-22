Zaljubili se pred kamerama, a danas žive idilu: Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu' proslavili poseban dan

Ovog puta povod je izuzetno poseban jer Mihael je proslavio svoj 37. rođendan!

Sara je tim povodom na svom Instagram profilu podijelila zajednički selfi na kojem oboje zrače srećom i zadovoljstvom. Uz fotografiju na kojoj poziraju nasmijani i dotjerani, svojoj je boloj polovici uputila kratku, ali iznimno toplu čestitku:

"Sretan 37", napisala je Sara uz emotikone slavlja, srca i zaljubljenih pogleda, a u opisu je dodala i znakovite oznake #lovehappynesshealth koje savršeno opisuju sve ono što im je u zajedničkom životu najvažnije - ljubav, sreća i zdravlje.