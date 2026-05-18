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Ljubav je na selu

Zaljubljeni do ušiju! Ksenija pokazala romantične trenutke s Josipom: 'Ovako ću nas pamtiti, uvijek i zauvijek'

Ksenija iz 'Ljubav je na selu' podijelila je prekrasne fotografije s Josipom

RTL.hr
18.05.2026 10:10

Ksenija i Josip iz 'Ljubav jena selu' ne skrivaju koliko su zaljubljeni i sretni. Ksenija je tako na Facebook profilu podijelila nekoliko prekrasnih fotografija na kojima pozira s Josipom. Oboje su elegantno obučeni, a u opisu je poručila: "Kad se malo sredimo pa zablistamo. Ovako ću nas pamtiti, uvijek i zauvijek."

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Podsjetimo, Ksenija i Josip Đ. u 18. sezoni showa 'Ljubav je na selu' pokazali su kako se povezanost može dogoditi prirodno i neočekivano. Par sada planira zajedničko useljenje, a njihova ljubav je jača nego ikada prije.

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