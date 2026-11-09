Zaljubljeni kao prvog dana! Sara iz 'Ljubav je na selu' podijelila divne trenutke s farmerom Mihaelom

Sara Hrnčić doživjela je predivnu ljubavnu priču u 6. sezoni 'Ljubav je na selu' kada je upoznala farmera Mihaela Sklizovića, a njihova idila i danas traje. Par je dobio sinove Bornu i Jonu te Sara povremeno dijeli njihove obiteljske trenutke na društvenim mrežama.

Inače, Sara je ranije za RTL.hr progovorila o majčinskoj ulozi. "Majčinska uloga me promijenila svakako, kao vjerujem i svaku ženu. Oduvijek sam bila odgovorna i brižna, a sad sam samo još više. Kad se Borna rodio, bila sam dosta mlada pa mi je bilo teže, i psihički i fizički dok se nismo uhodali, a kad se Jona rodio bilo je puno lakše. Borna je puno pomogao oko brata, preselili smo se u novu kuću u tom periodu pa smo time dobili svoj mir, raspored i rituale koje možda nismo imali kad nas je bilo više u kući", ispričala je.

Osim Sare i Mihaela bilo je još niz kandidata koji su se prijavili u emisiju i doživjeli predivna iskustva, prijateljstva, nova poznanstva, a mnogi i pravu ljubav. Sve to može biti dio avanture novih farmerica i farmera. Oni koji su slobodni i spremni dati priliku ljubavi mogu se prepustiti iznenađenjima koja slijede i napraviti prvi korak već danas!