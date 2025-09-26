Zaručio se Neven Landek iz 'Ljubav je na selu'! Prekinuli su u veljači, ali ljubav je pobijedila

RTL-ov show 'Ljubav je na selu' već godinama spaja usamljena srca diljem Hrvatske, a priča Nevena Landeka, farmera iz 13. sezone, dokazuje da se prava ljubav ponekad dogodi upravo onda kada se kamere ugase. Iako pred milijunskim gledateljstvom nije pronašao onu pravu, sudbina je za ovog simpatičnog farmera imala drugačiji plan. Njegova potraga završila je na najljepši mogući način – zarukama s djevojkom Ksenijom.

Da su zaručeni, Neven je na svome Facebooku otkrio sredinom rujna, a brojni pratitelji čestitali su mu u komentarima. Jedna do njih bila je i Bahra, također poznato lice te emisije.