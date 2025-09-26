Emisije
Ljubav je na selu

Zaručio se Neven Landek iz 'Ljubav je na selu'! Prekinuli su u veljači, ali ljubav je pobijedila

Neven Landek iz 'Ljubav je na selu' otkrio je kako je sretno zaručen

RTL.hr
26.09.2025 08:00

RTL-ov show 'Ljubav je na selu' već godinama spaja usamljena srca diljem Hrvatske, a priča Nevena Landeka, farmera iz 13. sezone, dokazuje da se prava ljubav ponekad dogodi upravo onda kada se kamere ugase. Iako pred milijunskim gledateljstvom nije pronašao onu pravu, sudbina je za ovog simpatičnog farmera imala drugačiji plan. Njegova potraga završila je na najljepši mogući način – zarukama s djevojkom Ksenijom. 

Da su zaručeni, Neven je na svome Facebooku otkrio sredinom rujna, a brojni pratitelji čestitali su mu u komentarima. Jedna do njih bila je i Bahra, također poznato lice te emisije. 

Neven Landek i zaručnica, Ljubav je na selu
Neven Landek i zaručnica, Ljubav je na selu FOTO: Facebook

"Sretno vam bilo", napisala je. 

O ljubavi s Ksenijom, Neven je početkom godine govorio za RTL.hr. 

"Kćer i ja smo ostali sami, ali u međuvremenu sam si ja pronašao drugu gospođu. Sada smo svi troje zajedno. Mia ju je prihvatila, ona je sretna i zadovoljna djevojčica i zaista joj ništa ne nedostaje", zaključio je. 

 Propuštene epizode 'Ljubav je na selu' gledajte na platformi Voyo!


Od razočaranja do velikih ljubavnih priča! Kandidati 'Ljubav je na selu' koji su pronašli svoju srodnu dušu van showa

