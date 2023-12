Zaruke Victorije i Radoslava ipak nisu farsa? Oglasila se Viki: 'Svaka cura jednom mora pronaći Radoslava'

"To je ta osoba, a ja sam njih lagao za ime", istaknuo je Radoslav. Suzana je rekla da je sve to laž. Victoria ih je nazvala zavidnim dušama. "One su se udružile protiv Rade", komentirao je Radoslav.

"Za mene je show završio. Mnogi krivo izgovaraju moje ime, a ja se zovem pobjeda (Victoria). Ja sam ovu igru odigrala, nisam se bez veze pojavila u vjenčanici, a završilo je da me se prosi. Svojom pojavom pokazala sam koliko je ljudi neuko, zavidno i zlobno, a prava ljubav kad se dogodi, ne bira ni vrijeme ni mjesto ni godine ni oblik. Oni koji me ne poznaju ne mogu biti mjerodavni, ne zamaram se o nagađanjima o mom životu. Imam oko sebe mali, ali iskren krug ljudi. Obitelj mi je na prvom mjestu koja me podržava u svemu. To je sve što ću za sada reći", rekla je.

Iako mnogi sumnjaju u njihovu ljubav, Victoria se i dalje drži priče da su ona i Radoslav zaručeni.

"Volim raditi ikonična s*anja", rekla je pratiteljima na društvenim mrežama i dodala kako svaka djevojka mora imati jednog Radoslava u svom životu.

