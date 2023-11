Završila romantična putovanja, a jedan par otkrio: ''Moglo biti nešto na duže staze, možda za cijeli život''

''Malo si me razočarala'', kazao je Ivan, poručivši da smatra kako Samanta nije na ovo putovanje došla zbog njega nego da iskoristi priliku za izlet, ''Mogao sam odabrati neku drugu curu. Bila je iskrena, a na kraju me preveslala''.

''Vjerujem da bi moglo... Ako će se stvari razvijati kao do sada, vjerujem da bi to moglo biti nešto na duže staze, možda za cijeli život'', otkrila mu je.

''Iznenadila me, makar se čovjek kao ja dvoumi je li to iskren poklon'', ipak nije bio posve zadovoljan farmer.

I njih dvoje zaključili su kako je njihov odnos prijateljski i da će vrijeme pokazati hoće li biti nešto više, no oboje su bili skeptični.

Ante i Klara u Beogradu odlučili su zaključiti svoje putovanje.

''Ja sam očekivala da se bolje upoznamo, što baš nismo... Mislila sam da ćeš mi posvetiti potpunu pažnju, da ću biti kraljica svijeta'', Klara je otkrila kako je razočarana nedostatkom romantike, a smatrala je i da se Ante uopće nije trudio.

Farmer je priznao da je od prvog dana znao da će nju voditi na romantično putovanje te su imali takav dogovor, no ipak je dodao: ''Kad su se karte posložile, mislim da nije to to. Nije bilo klika koji je trebao biti. Nadam se da smo ostali dobri prijatelji i to je to''.

Klara je ipak tražila objašnjenje i priznala da ju je povrijedio: ''Ja znam kako izgledam, ja znam kako djelujem. Bilo je nešto, ali ja to ne brojim ako nije emocija u pitanju''.