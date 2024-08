Zbog farmera Ante odjenula je i vjenčanicu, a sad se vraća u 'Ljubav je na selu': 'Osjećam se kao magnet koji treba približiti nekoga'

"Dala sam otkaz u firmi i ponijela sve u svoja tri kofera. Sigurna sam da sam ta koju tražiš... Anti pripadaju zadnje stranice moje knjige", samouvjereno je poručila tada Milena svom farmeru, spremna preseliti se na Pelješac.

Britka na jeziku, sarkastična i svoja, farmeru Anti od prve je sekunde dala do znanja da ga planira osvojiti, često ga ostavljajući bez teksta, a u jednoj epizodi čak je odjenula i vjenčanicu. No iako je dala sve od sebe, on je na kraju na romantično putovanje ipak odveo Klaru Perko.