Željko i Tatjana se prepustili jedno drugome: Vjerujete li u njihovu ljubav?

Farmer im je obećao da će ih voditi na izlet u toplice, no ni to nije moglo popraviti atmosferu. Uz to, najavio je i da će uskoro morati jednu od njih poslati kući, a činilo se da ih to ne dira previše.

Darko, Brankica i Anamarija pekli su kukuruze, a dame su to vrijeme iskoristile da još malo više upoznaju svog farmera.

Volio bih poljubiti i jednu i drugu, ali ne istovremeno, da ne dođe do rata", priznao je.

Ilija je za to vrijeme Rasemu smjestio u sobu i pomogao joj pripremiti krevet za spavanje. Iduće jutro ustali su u isto vrijeme i kuhali kavu. Nije trebalo dugo da Ruža posjeti Iliju u njegovoj spavaćoj sobi.

Mislim da se sad Ruži pozicija malo povaljala. Je li bilo nešto, ne mogu reći, ali sam je zatekla u nezgodnoj situaciji", komentirala je Marija, a Ruža se pravdala da se ondje otišla presvući.