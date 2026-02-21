Željko iz 'Ljubav je na selu' ne stari: Evo kako je izgledao prije 20 godina

icon-close

Željko iz Sunje osvojio je srca gledatelja kao najstariji, ali i jedan od najšarmantnijih farmera 18. sezone popularnog showa 'Ljubav je na selu'. Njegova potraga za partnericom s kojom bi pobijedio samoću i podijelio umirovljeničke dane pratila se s velikim zanimanjem, a mnogi su navijali za njegovu romansu s kandidatkinjom Nadom. No, nisu uspjeli te danas više nisu u kontaktu.

Potraga za srodnom dušom pred kamerama

Željko, koji je dio života proveo u Švicarskoj, a iza sebe ima dva braka, u emisiju se prijavio s jasnim ciljem: pronaći osobu s kojom bi dijelio svakodnevicu. Na njegovu farmu u Sunji stigle su tri dame, no prava iskra planula je tek s dolaskom Nade. Njihova međusobna privlačnost i emocije bile su očite od prvog trenutka. Tijekom boravka na imanju, odnos se razvijao, a pao je i poljubac kojim su potvrdili da svojoj vezi žele dati priliku i nakon završetka snimanja. Činilo se da je najdugovječniji hrvatski reality show iznjedrio još jedan sretan par.

Stvarnost nakon završetka snimanja

Ipak, na završnom okupljanju farmera i njihovih odabranica u siječnju ove godine, Željko i Nada otkrili su da njihova romansa nije izdržala test stvarnog života. Iako su se pojavili zajedno, potvrdili su da više nisu u ljubavnoj vezi. Kao glavni razlog prekida naveli su fizičku udaljenost i činjenicu da oboje imaju vlastite obitelji i obveze koje je bilo teško uskladiti. Unatoč svemu, naglasili su da su ostali u odličnim odnosima. Nada je tada izjavila kako će zauvijek ostati "baš lijepi, dobri prijatelji", potvrdivši da među njima nema zle krvi.

Život u Sunji ispunjen plesom i druženjem