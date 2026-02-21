Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Ljubav je na selu

Željko iz 'Ljubav je na selu' ne stari: Evo kako je izgledao prije 20 godina

Željko iz 'Ljubav je na selu' je vrlo mladolik

RTL.hr
21.02.2026 08:00

Željko iz Sunje osvojio je srca gledatelja kao najstariji, ali i jedan od najšarmantnijih farmera 18. sezone popularnog showa 'Ljubav je na selu'. Njegova potraga za partnericom s kojom bi pobijedio samoću i podijelio umirovljeničke dane pratila se s velikim zanimanjem, a mnogi su navijali za njegovu romansu s kandidatkinjom Nadom. No, nisu uspjeli te danas više nisu u kontaktu.

Potraga za srodnom dušom pred kamerama

Željko, koji je dio života proveo u Švicarskoj, a iza sebe ima dva braka, u emisiju se prijavio s jasnim ciljem: pronaći osobu s kojom bi dijelio svakodnevicu. Na njegovu farmu u Sunji stigle su tri dame, no prava iskra planula je tek s dolaskom Nade. Njihova međusobna privlačnost i emocije bile su očite od prvog trenutka. Tijekom boravka na imanju, odnos se razvijao, a pao je i poljubac kojim su potvrdili da svojoj vezi žele dati priliku i nakon završetka snimanja. Činilo se da je najdugovječniji hrvatski reality show iznjedrio još jedan sretan par.

FOTOGALERIJA: EVO KAKO JE ŽELJKO IZGLEDAO PRIJE 20 GODINA

Stvarnost nakon završetka snimanja

Ipak, na završnom okupljanju farmera i njihovih odabranica u siječnju ove godine, Željko i Nada otkrili su da njihova romansa nije izdržala test stvarnog života. Iako su se pojavili zajedno, potvrdili su da više nisu u ljubavnoj vezi. Kao glavni razlog prekida naveli su fizičku udaljenost i činjenicu da oboje imaju vlastite obitelji i obveze koje je bilo teško uskladiti. Unatoč svemu, naglasili su da su ostali u odličnim odnosima. Nada je tada izjavila kako će zauvijek ostati "baš lijepi, dobri prijatelji", potvrdivši da među njima nema zle krvi.

Život u Sunji ispunjen plesom i druženjem

Danas, nekoliko mjeseci nakon emitiranja finala, Željko i dalje živi u svojoj Sunji. Samoću, zbog koje se i prijavio u show, uspješno krati brigom o dvorištu, prostranom vrtu i voćnjaku. Ipak, njegova najveća strast ostao je ples. Ovaj bivši glazbenik, koji je svirao bubnjeve u grupi "Swing", redovito odlazi na plesna druženja umirovljenika, gdje uživa u ritmovima valcera i tanga. Aktivan je i na društvenim mrežama, posebice na TikToku, a nakon sudjelovanja u emisiji stekao je brojne obožavatelje koji ga prepoznaju i rado se fotografiraju s njim.

željko ljubav je na selu ljubav je na selu 2025
Ljubav je na selu

FOTOGALERIJA Snježna čarolija na imanju Roberta iz 'Ljubav je na selu'! Za RTL.hr otkrio da se preselio u Hrvatsku

Ljubav je na selu

Ksenija za RTL.hr o svom putu mršavljenja: 'Jedan dan sam stala na vagu i shvatila da je dosta'