Željko izjavio ljubav Tajči, a ona za RTL.hr poručila: 'Loši komentari nas još jačaju'

Rekao ti je da te voli i poljubio te. Je li to iznenadilo? Je li taj trenutak ispunio sva tvoja očekivanja?

Naravno da me iznenadilo što me poljubio i rekao da me voli, iako sam znala da nakon takvog prijateljstva jedino ljubav može biti, odrasli smo i znamo što hoćemo i to nitko ne može promijeniti. Naravno da je ispunio sva moja očekivanja i uvijek će ih ispuniti. Takav je oduvijek i takav će ostati. Ovim putem zahvaljujem svim ljudima koji su uz nas, što komentarima ne siju zlo nego su realni, a svi koji siju zlo, nas se to ni malo ne dotiče i nikada neće utjecati na nas, to samo govori o njima. Hvala svim ljudima na lijepim komentarima od srca, a hvala i onima na lošim komentarima jer nas to još više jača.