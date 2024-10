Željko iznenadio svojim priznanjem, a Marija poručila: 'Ako je to napravio, svaka mu čast'

"Željko s tri djevojke... treba imati petlju. Ako je to napravio, svaka mu čast. Kapa dolje", komentirala je Marija. Petri to nije bilo uvjerljivo. "Željko s tri žene, jeste vi to povjerovali?", pitala je.

Ipak, Željko im nije odao sve detalje. "Bio sam s dvije žene i onda je došla treća i odustao sam", rekao je farmer.