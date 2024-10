Željko očaran kandidatkinjama u badićima: 'Bilo mi je iskreno wow'

"Vesna me čak iznenadila da me hoće namazati s kremom da ne izgorim. To je jedan veliki plus kod nje", komentirao je Željko.

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' gledajte ponedjeljkom i utorkom od 21.15 sati na RTL-u te nedjeljom u 20.15, a nove epizode 24 sata ranije možete pogledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'LJUBAV JE NA SELU':