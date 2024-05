Željko za RTL.hr o Brankici i njezinim pohvalama na njegov račun: 'Mislim da ona i ja možemo imati...'

Željko je za RTL.hr progovorio o svojim očekivanjima i prijavi u 'Ljubav je na selu'. Kaže da je zadovoljan svojim predstavljanjem u emisiji kao i njegovi bližnji. "Podržavaju me u svakom smislu, ali oni sami ne bi išli pred kamere. Kažu da sam dobro ispao i da se vidi da sam to ja što je istina jer sam govorio iskreno", ispričao je.

Otkrio je da već postoji veliki interes žena i da mu se javljaju na društvenim mrežama, no za njega to nije to. "Volim osobu vidjeti uživo. Tada možeš vidjeti kako se ponaša. Preko poruka je to dosta drukčije, ali takvo je vrijeme, svi su na društvenim mrežama", objasnio je.

Drago mu je što je Brankica reagirala na njegove riječi iz emisije da mu se ona karakterno sviđa i rekla da bi voljela s njime planinariti. "Jako mi se sviđa što je spomenula prijateljstvo sa mnom i pohvalila me. Prije svega mislim da ona i ja možemo imati veliko prijateljstvo i piti zajedno kavu te šetati. Brankica mi se karakterno jako sviđa i izgleda dosta mlađe", ispričao je Željko.