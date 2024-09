Željko za RTL.hr o druženju u mraku s Vesnom: 'Nismo se ljubili. Otišli smo sa strane zbog oklade'

Željko je pred svim kandidatima 'Ljubav je na selu' priznao voditeljici Aniti Martinović da je otišao s Vesnom u mrak zbog oklade, a ona je ispričala da ju je farmer poljubio. ""Željko me poljubio kad nitko nije vidio, ali priznala sam, bilo je, došlo je do toga", ispričala je Vesna. Na pitanje je li bilo nešto više odgovorila je: "Taj dio ću ostaviti za sebe. Neću odgovoriti."

Osvrnuo se i na svoj razgovor s Marijom s kojom je otišao sa strane tijekom zabave. "Marija je dobra osoba. Kod mene nema tih pravila o vjeri, narodnosti, bitno da si čovjek. Pozitivno zrači, ali je previše upadljiva. Stalno me čeka", rekao je Željko.

Komentirao je Vesnine riječi da Marija slini za njim. "Neka slini, ima to pravo. Sad hoću li ja to prihvatiti. Bori se za mene. One se u showu trebaju boriti za nas. Mi farmeri biramo", istaknuo je Željko.

Imao je i razgovor nasamo s Ines. "Stalno me gnjavila. Htjela mi je naređivati. Govorila da je najljepša. Rekla mi je da je ne smijem izbaciti", ispričao je farmer.