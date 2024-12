Željko za RTL.hr o ljubavi s Tajči: 'Ona mi je oprostila, meni je žao'

Također, otkrio je čime ga je osvojila. ''Osvojila me svojim karakterom, ono što sam ja tražio u budućnosti. Čvrsta je, želi pomoći, ne odustaje od osobe koju voli i poštuje. Kod nas nema moje i tvoje nego samo naše'', objasnio je.

''To je bio početak naše bajke koja će lijepo završiti, u stvari je ona mene iznenadila, a ne ja nju. Trebao je biti prvi korak moj, da ja nju iznenadim. Hvala joj što me voli, poštuje i što je moja'', rekao je.

''Zadovoljan sam, dobio sam ono što sam tražio'', rekao je i komentirao kako je sa svim kandidatkinjama ostao u dobrim odnosima. ''Ne s ostalima koliko s Vesnom, to je njezina stvar – nemam ništa protiv nje. Nismo u kontaktu toliko da se stalno zivkamo jer ipak Tajči i ja nemamo toliko vremena za druge, samo za sebe i svoju rodbinu'', rekao je, a priznao je kako mu je cijela situacija s Tajči bila veliko iznenađenje.

Što se drugih kandidatkinja tiče otkrio je kako Tajči nije ljubomorna pa nije bilo problema zbog njegovog druženja s ostalim kandidatkinjama, a podsjetimo Tatjanina i Željkova priča u emisiji završila je prosidbom na romantičnom putovanju, a Željko je priznao kako je upravo to bio njegov cilj.

''Zaprosio sam je i to je bio cilj ustvari jer je ona napravila prvi korak i na meni je bilo da napravim sljedeći. Kada se to dogodilo bilo je mnogo ljudi i bilo mi je čak i čast da to pokažem pred ostalim ljudima – trebalo je imati hrabrosti'', objasnio je i rekao da ga nije bilo strah od odbijanja.

''Znao sam da će reći 'da' samo me je bila trema kako će sve ispasti i ispalo je baš kako je trebalo. Oboje smo emocionalni i ja se ne sramim svojih suza... Kad sam tek krenuo pričat sam već počeo plakati jer sam bio presretan što ću zaprositi baš tu osobu koju sam želio'', priznao je Željko i otkrio kako planiraju vjenčanje iduće godine.

