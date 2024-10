Željko za RTL.hr o odluci da izbaci Petru: 'Ne vidim se s njom u budućnosti'

"Možda sam mogla dobiti šansu jer mi nije baš bila pružena prilika. Možda je to trebao shvatiti, ali takvo je pravilo da nekog mora izbaciti. Bila sam neutralna, nisam ga gnjavila i radila drame. Zato me možda izbacio", dodala je.

Željko je prvu izbacio Petru, priznao da mu je to to teška odluka i ispričavao joj se u suzama dok ga je ona tješila da je sve u redu. "Bila sam kratko kod njega. Željku nije bilo lako. Ja sam malo odskakala od svih njih. Bila sam dobra sa svima. Željko i ja imali smo neku prijateljsku povezanost", ispričala je Petra za RTL.hr.

Petra kaže da joj nije bila pružena šansa i da su bile u fokusu Vesna i Marija koje su stalno radile dramu. Kako to komentirate?

Zaplakali ste i priznali da vam je teška ta odluka, a plakale su i Vesna i Marija. Mislite li da su njihove emocije bile iskrene?

Moje suze su uvijek iskrene i naravno bilo mi je žao, ali sve je to show, a da li su Marijine i Vesnine suze bile iskrene, to ne mogu komentirati. To je njihova osobna stvar.

