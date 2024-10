Željko za RTL.hr otkrio zašto je Petru pozvao k sebi: 'Rekla mi je neke stvari'

"Joj, skroz me ovo iznenadilo kod Željka i ja sam se već počela lagano pakirati", komentirala je Petra.

Objasnio je da ju je sreo nakon razmirica s Marijom koja ga je pozvala na red jer je razgovarao s Vesnom u njezinoj sobi. "Pitala me što je bilo i tako smo počeli razgovarati", rekao je farmer.

Otkrio je i što misli je li to poremetilo planove ostalih njegovih kandidatkinja. "Iskreno, ne zanima me je li druge kandidatkinje ova situacija poremetila. To je moja odluka", zaključio je farmer.

