Željko živi ljubavnu bajku s Tajči, a ovako je nekad opisivao idealnu ženu: 'Samo da je poštena i iskrena'

Željka je 17. sezona 'Ljubav je na selu' ponovno spojila s Tajči i par se prvo zaručio pred RTL-ovim kamerama na romantičnom putovanju, a onda su kasnije otkrili da su svoju vezu okrunili brakom. Prije nego što ga je Tajči iznenadila pojavljivanjem u showu, farmer nije imao sreće u ljubavi, no isticao je da uvijek vjeruje da će se nešto pozitivno dogoditi.

U ranijem intervjuu za RTL.hr istaknuo je da vjeruje u srodnu dušu te se osvrnuo na roditeljsku ljubav koju osjeća prema svom djetetu. Rekao je da je to golema ljubav. Ispričao je da je u njegovom životu postojala ljubav koja ga je promijenila kao osobu. "Svi mi govore da sam predobar. Dobar si dok imaš. Ne volim da ta osoba koju volim pati. Pomoći ću joj na bilo koji način, ali ona to nije uzvratila. Dira me to. Ne želim o tome", ispričao je.