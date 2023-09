Žestoka borba za farmera Antu! Tjerala je iz busa, izjavila ljubav, a dobio je i pjesmu

"Osjećam to more i ljepotu Dalmacije u tom čovjeku. To more koje je ispralo tog čovjeka i tu dušu koja se otvara na suncu. Te lijepe ruke koje su dirale svu tu so. Osjećam da će ta neka međusobna energija između mene i Ante proraditi i pogotovo da će se njegova srčana čakra otvoriti prema meni i prema mom trećem oku. Anti pripadaju zadnje stranice moje knjige", objasnila je Milena koja je rodom iz Dalmacije.

Jasmina je inspirirana ljubavi napisala i pjesmu. "Neka gori zemlja, neka puca kamen, makar bio do Boga daleko, srce će do srca da pronađe plamen", izrecitirala je.

