Žestoka svađa Zlatka s Antonijom: 'Kao da je odrastao u šumi gdje nije bilo drugih, neću spavati kod njega'

Zlatko je istaknuo da u njegovoj kući može biti samo onako kako on želi i nikako drugačije. "Od vas tri, četiri netko napravi glupost i normalno nitko neće priznati i to ne možeš uopće ocjenjivati", komentirao je. Poručio je Antoniji i Blanki da nijedna nije priznala kada bi nešto napravile u kući.

"Čekaj malo. Jesmo to već čuli 25 puta? Što mi stalno govoriš jedno te isto?", zanimalo je Antoniju. Objasnila je Zlatku da se mora promijeniti ako hoće partnericu i da ne bi trebao svaku sitnicu u kući isticati. Dodala je kako on shvaća koliko uvrijedi žene. "Daj šuti, molim te", odgovorio joj farmer na to.

Zlatko je ponovno okrenuo temu razgovora na čišćenje kuće. "On kao da je odrastao u šumi, u džungli gdje nije bilo drugih nego on sam i bio je gazda sam sebi", komentirala je Antonija. Zlatko je rekao da se nema za što ispričati i da se njegove kandidatkinje vrijeđaju na istinu. Istaknuo je da će on dugo morati sređivati kuću nakon što su one u njoj boravile.

Blanka je pokušala smiriti svađu Antonije i Zlatka. "Ja više ovo ne mogu podnijeti", priznala je. Antonija je poručila Zlatku da nije imao nijedne lijepe riječi za njih. On je ponovio da njemu nitko neće naređivati u njegovoj kući.