Žigo je šarmer kakvog nema! Ovako izgleda danas farmer iz 'Ljubav je na selu'

"On je čovjek staroga kova. Neobrazovan je, a jako je mudar, kao da se rodio prije dva stoljeća. Svih ovih godina nisam upoznala nikoga sličnog njemu, on je jedan, jedini i neponovljiv. Nema više takvih ljudi", opisala ga je Marijana Batinić , koja je istaknula kako je upravo on kandidat kojeg će najviše pamtiti.

Šarmer Žigo se od svog sudjelovanja u 'Ljubav je na selu' malo promijenio. Odlučio je skratiti svoje prepoznatljive duge brkove.