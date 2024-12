Zlatko iz 'Ljubav je na selu' na kraju je ostao sam! Za RTL.hr kaže: 'Možda tražim previše'

Shvatio sam to i prije, no mislio sam da će nas putovanje zbližiti. Ne bismo mi mogli zajedno dulje vrijeme.

Je li vam žao što nekoga drugog niste odoabrali?

Meni je bitan fizički izgled pa nisam imao neki izbor. One nisu ispunjavale moje kriterije. Ne možeš izabrati nekoga tko ti ne odgovara.

Jaljaju li vam se žene nakon emisije?

Ima toga puno, no ne možeš provjeriti ništa preko društvenih mreža. Išao sam na neke kavice, no to nije bilo to – možda ja previše tražim.

Jeste li izgubili vjeru u ljubav?

Nisam, ljubav se uvijek može naći bez obzira na godine

