Zlatko za RTL.hr o Mirjaninom plesu: 'Meni je to normalno, ostale su malo ljubomorne na nju'

Antonijin komentar na njezin račun zbog plesa nije joj neočekivan. "Nije me to šokiralo. Ona je rekla čim sam došla da je mene ocijenila kakva sam žena čim sam uzjašila konja. Ocijenila je da sam uzela Zlatka čim sam se pojavila", istaknula je.

Zlatko je za RTL.hr komentirao druženje s kandidatkinjama i Mirjanin ples. "Nije za mene ništa to Mirjanino ponašanje. Volim se šaliti. Meni je to normalno. Prošao sam dosta svijeta i svega. Meni to nije ništa nenormalno. Shvatio sam to kao šalu. Nije strašno ni neugodno", rekao je farmer.