Zlatko za RTL.hr o svađama s Antonijom i Blankom: 'Ne možeš mi od kuće raditi staju'

Požalio se na svoje kandidatkinje. "Skoro sam pao jedan dan jer Blanka nije maknula krpnju za pranje poda i bilo je jako mokro. Nisu mi nikad skuhale kavu ni usisale sobe. Ne možeš mi od kuće raditi staju. Udružile su se protiv mene. Očekivale su da im kuham i služim ih. Ne ponašaju se kako se treba kad si u tuđoj kući", objasnio je.

Ne sviđaju mu se navike Blanke i Antonije. "Ne može se tek ujutro mesti i prati kuhinja. Antonija je rekla da čisti kad se njoj čisti, drugi dan u podne. One nijedna nemaju nikakve navike. Blanka zaboravlja stvari i jednom me zvala pet puta da joj uključim televizor. Ja svaki dan čistim i operem. Ja skuham ručak, odmah perem suđe. Kako se ne može odmah tako napraviti? One čitav dan ostavljaju suđe i tek sljedeći dan peru", istaknuo je Zlatko.