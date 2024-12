Zlatkove dame ne žele više biti u njegovoj blizini, a Ilona usporava svog zaručnika: 'Korak po korak, brak je nešto posebno'

"Puno priča, ali nekako se nađemo na pola puta, dogovorimo se sve... Otkad sam s Valentinom, naoružan sam do zuba što se tiče strpljenja", priznao je farmer, dok ga je Valentina tjerala da se prije izlaska iz apartmana mora okupati, pa je u jednom trenutku čak otišao nasamo predahnuti na terasu.

"U našoj vezi mislim da ja možda vodim glavnu riječ, Toni bi možda htio da on vodi", kazala je.

Valentina i Toni uživaju na Korčuli, a ona je iskazivala svoje želje o svim aktivnostima tijekom putovanja, od plaže do večera i masaža.

Tatjana i Željko konačno su mogli uživati sami i posvetiti se jedno drugome, a uputili su se na Vis: "To je jedan poseban osjećaj, nadopunjujemo jedno drugo."

Milena i Ivo sve su otvoreniji jedno prema drugome, a Milena je odlučila kako je vrijeme da se povežu i na razini energija. Ivo ju je pokušao poljubiti u usta, no nije još bila spremna.

"To je usta na usta, ja mislim da je to već intima, ali mi nismo došli do te intime. Mislim da oboje želimo jedan zdravi temelj", istaknula je, "Očekujem od njega da vodi, da vidim je li sposoban biti stup, muškarac. Umorila sam se od vođenja."