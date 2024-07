Zvonko iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr o ljubavi: 'Nekad sam ja bio lovački pas, a danas mene žene love'

Bivši kandidat 'Ljubav je na selu' Zvonko Šantalab tražio je ljubav kod Raseme, a zatim je on bio farmer kojem su dolazile kandidatkinje. U oba slučaja nije pronašao ljubav, a sada za RTL.hr kaže kako je ponovno sam.

"Nekad sam ja bio lovački pas, od lokala do lokala, od plesnjaka do plesnjaka, a sada mene žene love", našalio se Zvonko, no priznao kako mu se žene zaista javljaju na društvenim mrežama.

"Nisam u vezi, ali imam prijateljicu za razgovor", naglasio je.