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Ljubav je na selu

Sjećate li se farmera Ilije iz 'Ljubav je na selu'? U suzama je govorio o gubitku supruge: 'Život na takav i što ja mogu'

Ilija je u showu 'Ljubav je na selu' govorio o smrti prve supruge i drugoj supruzi koja ga je ostavila, a smatrao je da nije uspio nadomjestiti svojoj djeci svu ljubav

RTL.hr
11.07.2026 10:00

Ilija Strinić živi u Gračacu, a na svom imanju ima konje i krave. Provozao je voditeljicu Anitu Martinović kamionom, a ona se našalila da je to pravi damski prijevoz. Ilija je otkrio da dane provodi u brizi o životinjama. 

"Dobro bi ti došla neka pomoć?", pitala je Anita farmera. "Da skuha ručak", rekao je Ilija što mu nedostaje kada se vrati kući nakon obavljenog posla. Otkrio je da ima sina i kćer iz dva braka. 

Ilija Strinić i voditeljica Anita Martinović, Ljubav je na selu
Ilija Strinić i voditeljica Anita Martinović, Ljubav je na selu FOTO: RTL

Ispričao je što je proživio nakon povratka iz vojske. "Prva žena mi je umrla. Rodila mi je sina i onda je ostao sin star dva mjeseca. Oženio sam se nakon toga drugi put. Druga me je supruga ostavila. Ostavila mi je kćer staru 40 dana. Onda sam našao treću ženu i s njom sam živio 18 godina. Razišli smo se. Ja sam ostao ovdje raditi, ona ostala u Bosni", otkrio je Ilija. 

Rekao je kako je u najsretnijem razdoblju života dobio sina, a žena mu je umrla. "Ideš, popneš se pa opet padneš. Tri puta padneš, tri puta ustaneš", istaknuo je Ilija. 

Rekao je da djeca žive daleko od njega i da imaju dobar odnos te da ni njih život nije mazio. Priznao je da mu je teško o tome govoriti. Voditeljica Anita ga je pitala je li svojoj djeci uspio kao otac nadomjestiti ljubav koja im je nedostajala. 

Ilija Strinić, Ljubav je na selu
Ilija Strinić, Ljubav je na selu FOTO: RTL

"Pružio sam koliko mogu i kako mogu", rekao je Ilija. Smatra da to nije bilo dovoljno. "Život je takav i što ja mogu", rekao je kroz suze. Otkrio je da njegova djeca danas imaju sretan život te da ima unučad. 

Propuštenu sezonu 'Ljubav je na selu' pogledajte na platformi Voyo.

Ilija Strinić ljubav je na selu 17. sezona RTL Voyo
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