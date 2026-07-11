Sjećate li se farmera Ilije iz 'Ljubav je na selu'? U suzama je govorio o gubitku supruge: 'Život na takav i što ja mogu'

"Dobro bi ti došla neka pomoć?", pitala je Anita farmera. "Da skuha ručak", rekao je Ilija što mu nedostaje kada se vrati kući nakon obavljenog posla. Otkrio je da ima sina i kćer iz dva braka.

Ilija Strinić živi u Gračacu, a na svom imanju ima konje i krave. Provozao je voditeljicu Anitu Martinović kamionom, a ona se našalila da je to pravi damski prijevoz. Ilija je otkrio da dane provodi u brizi o životinjama.

Ispričao je što je proživio nakon povratka iz vojske. "Prva žena mi je umrla. Rodila mi je sina i onda je ostao sin star dva mjeseca. Oženio sam se nakon toga drugi put. Druga me je supruga ostavila. Ostavila mi je kćer staru 40 dana. Onda sam našao treću ženu i s njom sam živio 18 godina. Razišli smo se. Ja sam ostao ovdje raditi, ona ostala u Bosni", otkrio je Ilija.

Rekao je kako je u najsretnijem razdoblju života dobio sina, a žena mu je umrla. "Ideš, popneš se pa opet padneš. Tri puta padneš, tri puta ustaneš", istaknuo je Ilija.

Rekao je da djeca žive daleko od njega i da imaju dobar odnos te da ni njih život nije mazio. Priznao je da mu je teško o tome govoriti. Voditeljica Anita ga je pitala je li svojoj djeci uspio kao otac nadomjestiti ljubav koja im je nedostajala.