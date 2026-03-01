Love Island Adria

Najsočniji ljubavni trokut upravo je dobio novi rasplet, a Anthonyjeva reakcija je urnebesna!
Gledaj 'Možda se ja malo njoj sviđam, ona malo meni!' Gašper i Anja sve su opušteniji, flert ne prestaje
Gledaj Dok Gašper opet spominje druge cure, Mili lije suze: 'Ne znam je li njemu stalo koliko i meni'
Gledaj 'Što se ovdje događa?' Alja i Gašper u dugom zagrljaju, Mili ih gledala u potpunom šoku
Gledaj Lara o Aljinom napadu na Anthonyja: 'Pokušavam joj biti prijateljica, a ona mi zabija nož u leđa'
Gledaj Valentin nagovorio Anju na masažu pa iznenadio zvukovima: 'Nisam takav u krevetu!'
Gledaj Anthonyju se uz Laru sviđaju Alja i nova 'bombshellica' Alisa, ona briznula u plač: 'Meni je ovo preteško'
Gledaj 'Ako Mili ovo sazna, bit će vatre!' Gašper bez srama flertuje s Anjom: 'Ti si sto posto moj tip'
Gledaj Opasne strasti! Anthony se ponovno baca na Alju iza Larinih leđa: 'Vrijeme je da malo povećam temperaturu s njom'
Gledaj Anthony ostao zgrožen prizorom iz ženskog toaleta: 'Nisam znao da cure to mogu raditi, ovo je terorizam!'
Gledaj Kraj ljubavi! Alja i Luka priznali poraz: 'Žao mi je što sam te stavila u tu poziciju'
Gledaj Spojler alert! Dva nova bombshella ušla u vilu: 'Očekujem da se zaljubim...'
Gledaj Loš početak? Lara iskrena o novom bombshellu Stefanu: 'On je mrtvo puhalo, ali mu to nisam htjela reći'
Gledaj Novoj bombshellici Anji smetaju dodiri s Lukom: 'Nema uopće osjećaja, sve je nekako grubo'
Gledaj Anthony i s povezom na očima prepoznao svoju Laru: 'Znam njezin miris, kao da sam pas'
Gledaj Loren otvoreno o svom životnom putu i vjeri: 'Ja vjerujem u Boga i da je on najveći i najjači'
Gledaj Nema više skrivanja! Anja i Alja posjele Gašpera, a on im poručio: 'Nisam zaljubljen i otvoren sam'
Gledaj Kraj ljubavi? Anthony brutalno iskren o Lari: 'Puno smo dalje po iskustvu u životu, trebam zreliju osobu'
Gledaj Ona već gleda drugog? Anja i Luka prekinuli odnos: 'Ja ne trebam dijete pored sebe, meni treba muškarac'
Gledaj Proradile stare strasti! Anthony i Alja se bacili u flert: 'Nas dvoje imamo kemije, ne možemo lagati'
Gledaj