Love Island Adria

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HR Saša Lozar
SRB Filip Ugrenović
00:49
Najsočniji ljubavni trokut upravo je dobio novi rasplet, a Anthonyjeva reakcija je urnebesna!
Najsočniji ljubavni trokut upravo je dobio novi rasplet, a Anthonyjeva reakcija je urnebesna! Gledaj
00:37
'Možda se ja malo njoj sviđam, ona malo meni!' Gašper i Anja sve su opušteniji, flert ne prestaje
'Možda se ja malo njoj sviđam, ona malo meni!' Gašper i Anja sve su opušteniji, flert ne prestaje Gledaj
00:57
Dok Gašper opet spominje druge cure, Mili lije suze: 'Ne znam je li njemu stalo koliko i meni'
Dok Gašper opet spominje druge cure, Mili lije suze: 'Ne znam je li njemu stalo koliko i meni' Gledaj
00:40
'Što se ovdje događa?' Alja i Gašper u dugom zagrljaju, Mili ih gledala u potpunom šoku
'Što se ovdje događa?' Alja i Gašper u dugom zagrljaju, Mili ih gledala u potpunom šoku Gledaj
00:25
Lara o Aljinom napadu na Anthonyja: 'Pokušavam joj biti prijateljica, a ona mi zabija nož u leđa'
Lara o Aljinom napadu na Anthonyja: 'Pokušavam joj biti prijateljica, a ona mi zabija nož u leđa' Gledaj
00:54
Valentin nagovorio Anju na masažu pa iznenadio zvukovima: 'Nisam takav u krevetu!'
Valentin nagovorio Anju na masažu pa iznenadio zvukovima: 'Nisam takav u krevetu!' Gledaj
00:53
Anthonyju se uz Laru sviđaju Alja i nova 'bombshellica' Alisa, ona briznula u plač: 'Meni je ovo preteško'
Anthonyju se uz Laru sviđaju Alja i nova 'bombshellica' Alisa, ona briznula u plač: 'Meni je ovo preteško' Gledaj
00:43
'Ako Mili ovo sazna, bit će vatre!' Gašper bez srama flertuje s Anjom: 'Ti si sto posto moj tip'
'Ako Mili ovo sazna, bit će vatre!' Gašper bez srama flertuje s Anjom: 'Ti si sto posto moj tip' Gledaj
00:32
Opasne strasti! Anthony se ponovno baca na Alju iza Larinih leđa: 'Vrijeme je da malo povećam temperaturu s njom'
Opasne strasti! Anthony se ponovno baca na Alju iza Larinih leđa: 'Vrijeme je da malo povećam temperaturu s njom' Gledaj
00:42
Anthony ostao zgrožen prizorom iz ženskog toaleta: 'Nisam znao da cure to mogu raditi, ovo je terorizam!'
Anthony ostao zgrožen prizorom iz ženskog toaleta: 'Nisam znao da cure to mogu raditi, ovo je terorizam!' Gledaj
00:45
Kraj ljubavi! Alja i Luka priznali poraz: 'Žao mi je što sam te stavila u tu poziciju'
Kraj ljubavi! Alja i Luka priznali poraz: 'Žao mi je što sam te stavila u tu poziciju' Gledaj
00:18
Spojler alert! Dva nova bombshella ušla u vilu: 'Očekujem da se zaljubim...'
Spojler alert! Dva nova bombshella ušla u vilu: 'Očekujem da se zaljubim...' Gledaj
00:47
Loš početak? Lara iskrena o novom bombshellu Stefanu: 'On je mrtvo puhalo, ali mu to nisam htjela reći'
Loš početak? Lara iskrena o novom bombshellu Stefanu: 'On je mrtvo puhalo, ali mu to nisam htjela reći' Gledaj
00:39
Novoj bombshellici Anji smetaju dodiri s Lukom: 'Nema uopće osjećaja, sve je nekako grubo'
Novoj bombshellici Anji smetaju dodiri s Lukom: 'Nema uopće osjećaja, sve je nekako grubo' Gledaj
00:21
Anthony i s povezom na očima prepoznao svoju Laru: 'Znam njezin miris, kao da sam pas'
Anthony i s povezom na očima prepoznao svoju Laru: 'Znam njezin miris, kao da sam pas' Gledaj
00:30
Loren otvoreno o svom životnom putu i vjeri: 'Ja vjerujem u Boga i da je on najveći i najjači'
Loren otvoreno o svom životnom putu i vjeri: 'Ja vjerujem u Boga i da je on najveći i najjači' Gledaj
01:00
Nema više skrivanja! Anja i Alja posjele Gašpera, a on im poručio: 'Nisam zaljubljen i otvoren sam'
Nema više skrivanja! Anja i Alja posjele Gašpera, a on im poručio: 'Nisam zaljubljen i otvoren sam' Gledaj
01:04
Kraj ljubavi? Anthony brutalno iskren o Lari: 'Puno smo dalje po iskustvu u životu, trebam zreliju osobu'
Kraj ljubavi? Anthony brutalno iskren o Lari: 'Puno smo dalje po iskustvu u životu, trebam zreliju osobu' Gledaj
00:46
Ona već gleda drugog? Anja i Luka prekinuli odnos: 'Ja ne trebam dijete pored sebe, meni treba muškarac'
Ona već gleda drugog? Anja i Luka prekinuli odnos: 'Ja ne trebam dijete pored sebe, meni treba muškarac' Gledaj
00:46
Proradile stare strasti! Anthony i Alja se bacili u flert: 'Nas dvoje imamo kemije, ne možemo lagati'
Proradile stare strasti! Anthony i Alja se bacili u flert: 'Nas dvoje imamo kemije, ne možemo lagati' Gledaj
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Uspon i pad odnosa Lare i Anthonyja u 'Love Islandu Adria': Od strasti do potpunog kaosa

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