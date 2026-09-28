'Ako Mili ovo sazna, bit će vatre!' Gašper bez srama flertuje s Anjom: 'Ti si sto posto moj tip'

Iako oboje imaju svoje trenutne parove, između Gašpera i Anje sijevaju iskrice koje je sve teže sakriti, a njihov nedavni razgovor dokazuje da je privlačnost itekako obostrana.

Tijekom opuštenog ćaskanja, Anja i Gašper dotaknuli su se prvih dojmova. Anja mu je bez ustručavanja priznala kako je, gledajući fotke kandidata prije početka showa, odmah zaključila da je upravo Gašper najviše njezin tip muškarca.

Gašperu nije dugo trebalo da prihvati bačenu rukavicu. Na njezino provokativno pitanje što bi napravio da u vilu uđe cura koja je sto posto njegov tip, ispalio je odgovor koji je sve rekao:

"Pa takva djevojka je već došla... i za sada nisam ništa napravio!"

Kasnije se u muškom društvu pohvalio da mu Anjina pažnja izuzetno godi te priznao da je ona fizički apsolutno njegov tip i da jednostavno ne može odoljeti flertu kada mu se cura zaista svidi.