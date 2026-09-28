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Love Island Adria

'Ako Mili ovo sazna, bit će vatre!' Gašper bez srama flertuje s Anjom: 'Ti si sto posto moj tip'

Dok je većina Islandera u vili okupirana dolaskom novih bombshella i tajnim misijama, ispod radara se počela opasno zakuhavati jedna posve nova priča!

RTL.hr
28.09.2026 22:45

Iako oboje imaju svoje trenutne parove, između Gašpera i Anje sijevaju iskrice koje je sve teže sakriti, a njihov nedavni razgovor dokazuje da je privlačnost itekako obostrana.

Anja priznala da joj je bio favorit i prije ulaska u vilu!

Tijekom opuštenog ćaskanja, Anja i Gašper dotaknuli su se prvih dojmova. Anja mu je bez ustručavanja priznala kako je, gledajući fotke kandidata prije početka showa, odmah zaključila da je upravo Gašper najviše njezin tip muškarca.

Gašper, Anja, Love Island Adria
Gašper, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašperu nije dugo trebalo da prihvati bačenu rukavicu. Na njezino provokativno pitanje što bi napravio da u vilu uđe cura koja je sto posto njegov tip, ispalio je odgovor koji je sve rekao:

"Pa takva djevojka je već došla... i za sada nisam ništa napravio!"

Kasnije se u muškom društvu pohvalio da mu Anjina pažnja izuzetno godi te priznao da je ona fizički apsolutno njegov tip i da jednostavno ne može odoljeti flertu kada mu se cura zaista svidi.

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ako Mili sazna, bit će vatre u vili!'

No, u cijeloj priči postoji prilično velik problem Gašper je u vili izgradi odnos s Mili, koja trenutno nema pojma što joj se događa iza leđa. Svjestan da igra na dva fronta i da se tajne ne mogu dugo skrivati, Gašper je i sam priznao da ga čeka pakao ako istina izađe na vidjelo:

"Ako Mili sazna sigurno bi bilo malo vatre u vili!"

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Love Island Adria

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