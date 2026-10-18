'Ako oni ne pobijede, više ne gledam show!': Tara i Vukašin otkrili svoje favorite za pobjedu u 'Love Island Adria'

Tara i Vukašin su se prisjetili drame u vili, ispadanja i otkrili što se zapravo događalo kada su se ugasile televizijske kamere. Njihov susret u stvarnom svijetu ispao je jednako zanimljiv kao i njihov boravak pred malim ekranima.

Emotivno ispadanje iz vile

Tara i Vukašin gradili su svoj odnos polako, no sve se naglo prekinulo ulaskom novih natjecatelja u vilu. Kada je Luka mlađi odabrao Taru za svoju partnericu, Vukašin je automatski morao spakirati kofere. Njegov odlazak izazvao je lavinu emocija i suza među ostalim natjecateljima. "Ja sam zaplakao, prije svega zbog njih jer sam vidio koliko im je stalo. Stvarno nisam osjetio tako nešto jako dugo," istaknuo je Vukašin, dodajući kako su ga posebno dirnule reakcije prijatelja poput Gašpera i Valentina. Tara priznaje da je bila zatečena cijelom situacijom: "Bila sam u šoku, nisam mogla procesuirati da Vukašin zapravo ide kući." S novim partnerom nije uspjela ostvariti nikakvu povezanost, zbog čega je ubrzo i sama napustila show.

icon-expand icon-close icon-close Tara, Vukašin, Nikola, Bombaškoljka FOTO: RTL

Favoriti za glavnu nagradu

Tijekom razgovora osvrnuli su se i na trenutne odnose među parovima koji su ostali u igri. Iako Tara smatra da su Drina i Valentin najstabilniji par kojemu želi sve najbolje, Vukašin ima vrlo jasan i odlučan stav o tome tko mora odnijeti pobjedu. "Lara mora pobijediti, a Anthony joj mora biti par. Inače ja više nikada neću gledati taj show, kraj priče," tvrdi Vukašin uvjerljivo.

icon-expand Tara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tetke preuzele stvar u svoje ruke

Najzanimljiviji dio priče uslijedio je nakon završetka njihovog televizijskog puta. Tara je kroz smijeh otkrila da ju je, čim je sletjela na aerodrom, dočekala tetkina poruka koja je preuzela ulogu posrednika. "Poruka me čekala kad sam stigla na aerodrom i onda smo se brzo poslije toga našli i vidjeli," ispričala je Tara. Vukašin je priznao da su odmah pali zagrljaji i poljupci te da im je sada, daleko od kamera, iznimno lijepo. "Nama je mnogo lijepo. Ne stavljamo etiketu ni na što, uživamo u procesu i nemamo potrebu nikome se hvaliti," zaključio je. Iako trenutačno ne definiraju svoj odnos službenim etiketama, uživaju u zajedničkom vremenu, a Tara čak ozbiljno razmišlja o preseljenju na Balkan nakon što odradi ranije preuzete obaveze u Kanadi.

icon-expand Tara, Vukašin, Bombaškoljka FOTO: RTL