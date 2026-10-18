Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

'Ako oni ne pobijede, više ne gledam show!': Tara i Vukašin otkrili svoje favorite za pobjedu u 'Love Island Adria'

Bivši natjecatelji showa 'Love Island Adria', Tara i Vukašin, gostovali su u drugoj epizodi emisije 'Bombaškoljka'

RTL.hr
18.10.2026 12:00

Tara i Vukašin su se prisjetili drame u vili, ispadanja i otkrili što se zapravo događalo kada su se ugasile televizijske kamere. Njihov susret u stvarnom svijetu ispao je jednako zanimljiv kao i njihov boravak pred malim ekranima.

Emotivno ispadanje iz vile

Tara i Vukašin gradili su svoj odnos polako, no sve se naglo prekinulo ulaskom novih natjecatelja u vilu. Kada je Luka mlađi odabrao Taru za svoju partnericu, Vukašin je automatski morao spakirati kofere.

Njegov odlazak izazvao je lavinu emocija i suza među ostalim natjecateljima. "Ja sam zaplakao, prije svega zbog njih jer sam vidio koliko im je stalo. Stvarno nisam osjetio tako nešto jako dugo," istaknuo je Vukašin, dodajući kako su ga posebno dirnule reakcije prijatelja poput Gašpera i Valentina. Tara priznaje da je bila zatečena cijelom situacijom: "Bila sam u šoku, nisam mogla procesuirati da Vukašin zapravo ide kući." S novim partnerom nije uspjela ostvariti nikakvu povezanost, zbog čega je ubrzo i sama napustila show.

Tara, Vukašin, Nikola, Bombaškoljka
Tara, Vukašin, Nikola, Bombaškoljka FOTO: RTL

Favoriti za glavnu nagradu

Tijekom razgovora osvrnuli su se i na trenutne odnose među parovima koji su ostali u igri. Iako Tara smatra da su Drina i Valentin najstabilniji par kojemu želi sve najbolje, Vukašin ima vrlo jasan i odlučan stav o tome tko mora odnijeti pobjedu.

"Lara mora pobijediti, a Anthony joj mora biti par. Inače ja više nikada neću gledati taj show, kraj priče," tvrdi Vukašin uvjerljivo.

Tara i Vukašin, Love Island Adria
Tara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tetke preuzele stvar u svoje ruke

Najzanimljiviji dio priče uslijedio je nakon završetka njihovog televizijskog puta. Tara je kroz smijeh otkrila da ju je, čim je sletjela na aerodrom, dočekala tetkina poruka koja je preuzela ulogu posrednika. "Poruka me čekala kad sam stigla na aerodrom i onda smo se brzo poslije toga našli i vidjeli," ispričala je Tara.

Vukašin je priznao da su odmah pali zagrljaji i poljupci te da im je sada, daleko od kamera, iznimno lijepo. "Nama je mnogo lijepo. Ne stavljamo etiketu ni na što, uživamo u procesu i nemamo potrebu nikome se hvaliti," zaključio je. Iako trenutačno ne definiraju svoj odnos službenim etiketama, uživaju u zajedničkom vremenu, a Tara čak ozbiljno razmišlja o preseljenju na Balkan nakon što odradi ranije preuzete obaveze u Kanadi.

Tara, Vukašin, Bombaškoljka
Tara, Vukašin, Bombaškoljka FOTO: RTL

Cijeli razgovor s Tarom i Vukašinom pogledajte u emisiji 'Bombaškoljka' na platformi Voyo, a nove avanture u 'Love Islandu Adria' pratite na platformi Voyo.

tara vukašin love island adria love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Od prvog pogleda do bolnog razlaza: Prisjetimo se kako su Mili i Gašper gradili svoju vezu

Moglo bi te zanimati

Nova epizoda 'Bombaškoljke' stiže na Voyo: Tara i Vukašin otkrili u kakvom su odnosu danas

Tara i Vukašin u emisiji 'Bombaškoljka': Priznali u kakvom su statusu i otkrili što se stvarno događalo iza kamera

Anja i Gašper otvoreno o svom odnosu prvi put kao službeni par: 'Plakala sam svaki dan, ali sad smo odlučili uživati'

Od prvog pogleda do bolnog razlaza: Prisjetimo se kako su Mili i Gašper gradili svoju vezu

FOTOGALERIJA Ovo su Drina i Valentin: Par koji je iskrenim emocijama osvojio srce regije

Tko je Anja? Slovenska ljepotica kojoj nisu odoljeli islanderi, a uspjela je rastaviti i najjači par

Pročitaj na Net.hr
Fanovi oduševljeni prizorom: Mate Bulić objavio fotografiju s Thompsonom pa poslao kratku poruku
Zgodne Zadranke pravi su magnet za poglede: Ovo su ljepotice koje su napravile pomutnju na špici
Povratak u zlatne 60-e: Pogledajte ovaj eleganciju i glamur kakve danas ne viđamo na aerodromima
Tko bi im odolio? Malo tko ove ljepotice u centru Zagreba nije primijetio
Ženio se pet puta, varao trudnu suprugu i ljubio pop-ikonu: Ove je ljepotice zaveo Van Damme
Laura John otkrila kome je pjevala 'zašto ne, usnama uzmi moje': 'Baš ste me zatekli'
Božesačuvaj povratka u prošlost: 'Onaj tko se sjeća 90-ih, tom sigurno nije bilo dobro'
Sjećate li se bivšeg Nikoline Pišek? Pogledajte koju fantastičnu stvar je napravio Kristijan Curavić
Udala se Lana Radeljak: Objavila snimke s vjenčanja i pokazala u kakvoj je vjenčanici zasjala
Preminuo je glumac Michael Forest: Kultna serija donijela mu je obožavatelje diljem svijeta