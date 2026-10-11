Alisa iskreno otkrila: 'Voljela bih da Anthony manje priča o Lari. Meni se on sviđa'

Anthony , koji se nedavno našao u centru pozornosti zbog odnosa s Larom, sjeo je na kauč pored Alise i priznao kako trenutačno tek istražuju svoju povezanost. Iako su od samog početka osjetili fizičku privlačnost, složili su se da je u tom trenutku bilo pametnije ostati u prijateljskim odnosima jer je on bio zauzet drugom djevojkom.

Alisa nije skrivala da osjeća popriličan pritisak okoline. Alisa je iskreno priznala kako ima dojam da je ostale djevojke napadaju te stalno preispituju postoji li doista stvarna iskra između nje i Anthonyja.

Unatoč sumnjama drugih Islandera, odlučila je jasno komunicirati svoje osjećaje i granice. Pred voditeljicom je otvoreno progovorila o stvarima koje joj smetaju i koje bi voljela promijeniti u njihovim razgovorima. "Voljela bih da Anthony manje priča o Lari. Meni se on sviđa", istaknula je Alisa.

Pojasnila je kako bi voljela da razgovori o Lari i cijeloj ekipi ostanu po strani kada provode vrijeme zajedno. Budući da su započeli odnos kao prijatelji, takve su teme prije bile sasvim uobičajene, ali sada kada su u paru, Alisa želi fokus usmjeriti isključivo na njih dvoje kako bi otkrili ima li tu potencijala za nešto više.