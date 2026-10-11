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Love Island Adria

Alisa iskreno otkrila: 'Voljela bih da Anthony manje priča o Lari. Meni se on sviđa'

Voditeljica Dragana na razgovor je pozvala novopečeni par, Anthonyja i Alisu, kako bi napokon saznala pravu istinu o njihovom odnosu i kemiji o kojoj raspravljaju ostali Islanderi

RTL.hr
11.10.2026 20:00

Anthony, koji se nedavno našao u centru pozornosti zbog odnosa s Larom, sjeo je na kauč pored Alise i priznao kako trenutačno tek istražuju svoju povezanost. Iako su od samog početka osjetili fizičku privlačnost, složili su se da je u tom trenutku bilo pametnije ostati u prijateljskim odnosima jer je on bio zauzet drugom djevojkom.

Smeta joj sjena bivše

Alisa nije skrivala da osjeća popriličan pritisak okoline. Alisa je iskreno priznala kako ima dojam da je ostale djevojke napadaju te stalno preispituju postoji li doista stvarna iskra između nje i Anthonyja.

Alisa, Love Island Adria
Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Unatoč sumnjama drugih Islandera, odlučila je jasno komunicirati svoje osjećaje i granice. Pred voditeljicom je otvoreno progovorila o stvarima koje joj smetaju i koje bi voljela promijeniti u njihovim razgovorima. "Voljela bih da Anthony manje priča o Lari. Meni se on sviđa", istaknula je Alisa.

Pojasnila je kako bi voljela da razgovori o Lari i cijeloj ekipi ostanu po strani kada provode vrijeme zajedno. Budući da su započeli odnos kao prijatelji, takve su teme prije bile sasvim uobičajene, ali sada kada su u paru, Alisa želi fokus usmjeriti isključivo na njih dvoje kako bi otkrili ima li tu potencijala za nešto više.

Alisa i Anthony, Love Island Adria
Alisa i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zajednički pogledi na budućnost

Na pitanje voditeljice što bi voljeli saznati jedno o drugome u nadolazećem tjednu, oboje su se složili da im je ključno otkriti traže li iste stvari izvan vile. Anthony je potvrdio da sama fizička kemija nije dovoljna za kvalitetan odnos te da moraju nastaviti razgovore o tome kakav život priželjkuju, kako bi vidjeli mogu li svoje vizije uklopiti u zajedničku priču.

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