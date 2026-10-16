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Love Island Adria

Alisa napustila Love Island Adria pa otkrila: 'Navijam za Anthonyja i Alju, vjerujem u Drinu i Valentina'

Alisa je ostala sama na najnovijem spajanju u Love Island Adria te je napustila vilu na Tenerifeu. Vilu je napustila nasmiješena jer je u showu pronašla sebe

RTL.hr
16.10.2026 11:16

Alisa je napustila Love Island Adria nakon što je ostala bez svog para u vili na Tenerifeu. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

Alisa je ostala sama na najnovijem spajanju u Love Island Adria te je napustila vilu na Tenerifeu. Vilu je napustila nasmiješena jer je u showu pronašla sebe. "Tužna sam što ostavljam dobre prijatelje, ali sretna sam što sam pronašla sebe. Na tome sam baš zahvalna", otkrila je Alisa nakon ispadanja.

Alisa, Love Island Adria
Alisa, Love Island Adria FOTO: RTL

"Nisam imala nikakav plan, bila sam izgubljena, ali svatko me ovdje nečemu naučio, kako da budem iskrena prema sebi i prema drugima", ispričala je. Najviše joj se svidio Anthony. "Ostvarili smo nešto divno i nadam se da ćemo biti prijatelji i izvan vile. Navijam za njega i Alju", iskreno je otkrila Alisa. "Da sam ostala, mislim da se ne bi ništa dogodilo među nama. Osjećam nešto, ali iz poštovanja prema Alji ne bi ništa htjela", zaključila je.

Otkrila je da joj je žao što nije Nikoli dala priliku da se bolje upoznaju, no sretna je i što je ostala vjerna sebi. "Vjerujem da se sve dogodi s razlogom, neka uživaju i sretno im", poručila je Alisa. Zaključila je i da su najiskreniji par u vili Drina i Valentin. "Živjela sam s njima, vjerujem u njih 110 posto", zaključila je islanderka.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati.

Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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