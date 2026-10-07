Alisa odbila Luku iz Hrvatske: 'Stvarno si dobar, ali mislim da ne možemo stvoriti ljubavnu konekciju!'

Nakon što se Alisa vratila s razgovora s Nikolom, Luka ju je odlučio povući sa strane kako bi iz prve ruke saznao njezine dojmove. "Ispričavam se na smetnji, ukrao bih malo Alisu. Možemo na razgovor?", upitao ju je Luka, na što je ona odmah pristala.

Alisa mu je priznala da tu možda ima nečega. "Postoji potencijal. Trebam točno vidjeti koliko ću biti otvorena na to, ali hoću vidjeti ima li nečega u tome", iskreno je odgovorila, naglasivši da odnos tek treba istražiti i vidjeti hoće li uopće kliknuti.

Zanimalo ga je njezino iskreno mišljenje o novom stanaru koji je očito privukao pozornost djevojaka. "Kako ti se čini Nikola?", pitao je Luka direktno.

Razgovor je ubrzo prešao s Nikole na njihov vlastiti odnos, koji se razvijao proteklih nekoliko dana. Alisa je odlučila biti potpuno iskrena prema Luki kako ne bi bilo lažnih nada.

"Da mi kažemo sad između nas. Imali smo ti i ja par dana da se upoznamo i stvarno si dobar, ali ne mogu doći do toga da mislim da bismo stvorili dobru ljubavnu konekciju. Za sada tako", priznala mu je Alisa bez okolišanja.

Luka je njezinu iskrenost prihvatio iznenađujuće mirno i zrelo. "Mislim da je to pošteno. Čekamo nove bombshell cure", zaključio je kroz osmijeh, dajući do znanja da ni on ne gubi nadu u pronalaženje prave partnerice u vili.

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