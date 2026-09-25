Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Alja i Anja uvjerene da veza Mili i Gašpera nema šanse vani: 'Neće trajati, u to sam sigurna!'

Dok pojedini parovi u vili 'Love Islanda Adria' pred kamerama izmjenjuju nježnosti i kunu se u neraskidivu povezanost, iza njihovih se leđa opasno šuška!

RTL.hr
25.09.2026 12:30

Slovenske natjecateljice Alja i Anja, koje su svojim ulaskom unijele pravu pomutnju na Tenerife, bez dlake na jeziku prokomentirale su jedan od najistaknutijih parova i otvoreno im predvidjele brz ljubavni kraj.

Surova procjena iza leđa: 'Vani nema šanse!'

Glavna tema njihovog sočnog razgovora bili su Mili i Gašper. Iako se naizgled čine kao stabilan par koji uspješno prebrođuje sve prepreke, Alja i Anja uvjerene su da je njihova idila samo jeftina iluzija stvorena za potrebe ostanka u showu:

"Neće vani trajati. U to sam sigurna!"

Alja i Anja, Mili i Gašper, Love Island Adria
Alja i Anja, Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anja je bez ustručavanja objasnila svoju teoriju, naglasivši kako iz vlastitog iskustva vrlo brzo može pročitati muške namjere i prepoznati točno određene obasce ponašanja. Smatra da je Gašperov karakter iznimno predvidljiv te da se Mili zavarava:

"Imala sam posla s momcima koji su slični karakteri kao Gašper. Mislim da brzo pročitam ljude."

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria mili i gašper love island adria anja love island adria alja love island adria rtlhr voyohr
Love Island Adria

'Pale su maske'! Anthony razočaran ponašanjem Roberta i Gašpera: 'Novi dečki su mu pomogli spakirati se, a oni...'

Love Island Adria

Tara napustila 'Love Island Adria' pa otkrila: 'Nisam ljuta na Luku! Javit ću se Vukašinu, bilo bi mi drago vidjeti ga'

Moglo bi te zanimati

Tko je tajanstveni frajer? Ove dvije Islanderice već su mu na meti: 'Još se nismo upoznali, ali...'

'Opet si ga htjela poljubiti!': Lara zbog poljupca napala Alju, a ona joj brutalno odbrusila: 'Nismo u vrtiću!'

Spojler alert! Jedna djevojka u suzama napustila vilu: 'Ovdje sam pronašla ljubav na drugačiji način'

Emotivan preokret na Tenerifeu! Tara presudila odnosu s Lukom: 'Ja stvarno ništa ne osjećam prema tebi'

Nova bombshellica Anja i Roberto na korak do poljupca: 'Nisam htio da bude tako blizu!'

Pao strastveni poljubac između Anthonyja i Lare: 'Ja mislim da sada svi znaju da je ona moja!'

Loren uzela stvar u svoje ruke u golišavom izazovu: 'Robi je imao priliku lizati mene, a sada je došla moja prilika!'

Pročitaj na Net.hr
Tomislav je pobjednik zagrebačkog tjedna Večere za 5: 'Nagrada ide na obiteljsko putovanje'
Godinama bio na meti kritika zbog razvoda: Ovako danas izgleda kći Francesca Tottija
Zavodljivo izdanje u Beogradu: Nikolina Pišek u svijetloplavom korzetu naglasila dekolte
Skinula više od 45 kilograma: Bridget Fonda u rijetkom izlasku pokazala kako sad izgleda
Pukao brak reality-zvijezda: Hvalio se s više od 2500 žena, a sad tvrdi da je ona bila posebna
Zgodna brineta privukla poglede u šetnji Karlovcem
Ella Dvornik iskreno o tajanstvenom 'Meštru': 'On je moj dečko koji mi nije dečko'
Emotivna komemoracija za Jimmyja Stanića: Brojni poznati došli se oprostiti od velikana
Dvostruka pobjednica Eurosonga Loreen stigla u BiH: Posjetila poznate tunele u Visokom
Rene Bitorajac narugao se novom Maksimiru, videosnimka postala viralni hit