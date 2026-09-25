Alja i Anja uvjerene da veza Mili i Gašpera nema šanse vani: 'Neće trajati, u to sam sigurna!'

Dok pojedini parovi u vili 'Love Islanda Adria' pred kamerama izmjenjuju nježnosti i kunu se u neraskidivu povezanost, iza njihovih se leđa opasno šuška!

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Slovenske natjecateljice Alja i Anja, koje su svojim ulaskom unijele pravu pomutnju na Tenerife, bez dlake na jeziku prokomentirale su jedan od najistaknutijih parova i otvoreno im predvidjele brz ljubavni kraj.

Surova procjena iza leđa: 'Vani nema šanse!'

Glavna tema njihovog sočnog razgovora bili su Mili i Gašper. Iako se naizgled čine kao stabilan par koji uspješno prebrođuje sve prepreke, Alja i Anja uvjerene su da je njihova idila samo jeftina iluzija stvorena za potrebe ostanka u showu: "Neće vani trajati. U to sam sigurna!"

icon-expand icon-close icon-close Alja i Anja, Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo