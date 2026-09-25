Alja i Anja uvjerene da veza Mili i Gašpera nema šanse vani: 'Neće trajati, u to sam sigurna!'

Slovenske natjecateljice Alja i Anja, koje su svojim ulaskom unijele pravu pomutnju na Tenerife, bez dlake na jeziku prokomentirale su jedan od najistaknutijih parova i otvoreno im predvidjele brz ljubavni kraj.
Surova procjena iza leđa: 'Vani nema šanse!'
Glavna tema njihovog sočnog razgovora bili su Mili i Gašper. Iako se naizgled čine kao stabilan par koji uspješno prebrođuje sve prepreke, Alja i Anja uvjerene su da je njihova idila samo jeftina iluzija stvorena za potrebe ostanka u showu:
"Neće vani trajati. U to sam sigurna!"
Anja je bez ustručavanja objasnila svoju teoriju, naglasivši kako iz vlastitog iskustva vrlo brzo može pročitati muške namjere i prepoznati točno određene obasce ponašanja. Smatra da je Gašperov karakter iznimno predvidljiv te da se Mili zavarava:
"Imala sam posla s momcima koji su slični karakteri kao Gašper. Mislim da brzo pročitam ljude."
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