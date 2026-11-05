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Love Island Adria

Alja i Anthony o očekivanjima i izazovu daljine: 'Naša budućnost bit će unikatna, iskrena i smirena'

Uz romantičnu večeru i posebne darove, zaljubljeni par otvoreno je progovorio o strahovima, daljini i planovima za zajednički život izvan vatrene vile

RTL.hr
05.11.2026 22:20

Kako se spektakularna sezona showa Love Island Adria bliži samom kraju, parovi dobivaju priliku za svoje posljednje spojeve. Alja i Anthony uživali su u romantičnoj večeri pred samim finalom, a njihov je susret bio ispunjen dubokim emocijama i sitnicama koje su obilježile njihovu ljubavnu priču. Anthony je iznenadio Alju iznimno osobnom gestom – poklonio joj je komad odjeće koji je nosio onog dana kada je ušla u vilu i kada su se prvi put poljubili.

"To sam nosio prvi dan kad smo se poljubili", prisjetio se Anthony uz osmijeh, na što Alja nije mogla sakriti oduševljenje: "Ne znaš koliko mi ovo znači."

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Otvoreno o daljini, vanjskom svijetu i Aljinom ocu policajcu

Tijekom večere zaljubljeni par se dotaknuo i manje jednostavnih tema, poput onih s kojima će se suočiti čim napuste izolaciju. Razdaljina između Londona i Slovenije bila je jedna od glavnih tema razgovora.

"Plašiš li se vanjskog svijeta?" upitao je Anthony, na što je Alja odgovorila: "Ne, ali jedina stvar koja će biti teška je to što će nam trebati više vremena za komunikaciju. Nećemo biti skroz zajedno. Čega se ti plašiš?"

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthony je iskreno priznao kako je svjestan izazova, ali vjeruje u snagu njihova odnosa:

"Ja i ti ćemo imati neke probleme, daljinu. Ja živim u Londonu, a ti u Sloveniji. Ali ja i ti smo imali najviše uspona i padova i mi smo mnogo, mnogo jači i čvršći zbog toga. Vanjski svijet će biti težak, ali spreman sam za taj test."

Na to se nadovezala i Alja, jasno dajući do znanja što joj je uistinu važno:

"Ja sam vjerovala od početka da si dobar. Nije bitno gdje živimo, bitno je da smo zajedno. Jedina stvar koju bih željela je da moja mlađa sestra upozna tebe."

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Atmosferu je nakratko opustio Anthony svojom duhovitom opaskom o Aljinom ocu:

"Ja se najviše plašim glavnog policajca, nadam se da ću mu se svidjeti! To će biti prva stvar na listi", kazao je kroz smijeh.

Za sam kraj romantičnog spoja, par je podijelio svoje vizije zajedničke budućnosti, potvrđujući da su iz vile izašli bogatiji za ono najvažnije.

"Ja mislim da će naša budućnost izgledati kao mi: unikatna, iskrena, smirena i tvrda", poručila je Alja, dok je Anthony zaključio riječima koje su sve rekle: "Nije me briga za nagradu. Svakako mislim da sam pobijedio u ovoj igri – našao sam pravu osobu za sebe."

Anthony i Alja, Love Island Adria
Anthony i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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