Alja i Lara iskreno porazgovarale: 'Ja nemam nikakav problem s tim, baš si mi slatka!'

Dolazak nove natjecateljice Alje u vilu 'Love Island Adria' unio je opći nemir među stanare, a njezino otvoreno zanimanje za Anthonyja stavilo je njegovu dosadašnju partnericu Laru u nezavidan položaj. No, umjesto očekivane ljubomore i burnih scena, djevojke su iznenadile sve u vili i sjele raščistiti račune oči u oči

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Lara je odlučila pokazati zrelost i izravno pristupiti novoj stanarki kako bi izbjegla nepotrebne tenzije. Dala joj je do znanja da u potpunosti razumije pravila showa i da joj nimalo ne zamjera što želi upoznati sve dečke, pa tako i njezinog partnera. "Samo da ti kažem da ja nemam nikakav problem s tim", poručila je Lara sasvim smireno, dajući Alji zeleno svjetlo da ispita teren bez osjećaja krivnje.

icon-expand icon-close icon-close Lara i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Olakšanje i obostrani komplimenti

Alja nije skrivala oduševljenje i olakšanje zbog Larine reakcije, svjesna koliko ulazak u već formiranu grupu zna biti nezgodan i stresan. "Stvarno si mi baš slatka", iskreno joj je uzvratila Alja, objasnivši kako joj je jedini cilj provjeriti postoji li stvarna povezanost s Anthonyjem, a ne namjerno stvarati zlu krv među djevojkama u kući.

icon-expand Lara i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo