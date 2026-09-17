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Love Island Adria

Alja i Lara iskreno porazgovarale: 'Ja nemam nikakav problem s tim, baš si mi slatka!'

Dolazak nove natjecateljice Alje u vilu 'Love Island Adria' unio je opći nemir među stanare, a njezino otvoreno zanimanje za Anthonyja stavilo je njegovu dosadašnju partnericu Laru u nezavidan položaj. No, umjesto očekivane ljubomore i burnih scena, djevojke su iznenadile sve u vili i sjele raščistiti račune oči u oči

RTL.hr
17.09.2026 13:00

Lara je odlučila pokazati zrelost i izravno pristupiti novoj stanarki kako bi izbjegla nepotrebne tenzije. Dala joj je do znanja da u potpunosti razumije pravila showa i da joj nimalo ne zamjera što želi upoznati sve dečke, pa tako i njezinog partnera.

"Samo da ti kažem da ja nemam nikakav problem s tim", poručila je Lara sasvim smireno, dajući Alji zeleno svjetlo da ispita teren bez osjećaja krivnje.

Lara i Alja, Love Island Adria
Lara i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Olakšanje i obostrani komplimenti

Alja nije skrivala oduševljenje i olakšanje zbog Larine reakcije, svjesna koliko ulazak u već formiranu grupu zna biti nezgodan i stresan.

"Stvarno si mi baš slatka", iskreno joj je uzvratila Alja, objasnivši kako joj je jedini cilj provjeriti postoji li stvarna povezanost s Anthonyjem, a ne namjerno stvarati zlu krv među djevojkama u kući.

Lara i Alja, Love Island Adria
Lara i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako su dvije natjecateljice pokazale zavidnu razinu međusobnog poštovanja i ženske solidarnosti, pravo testiranje njihovog odnosa tek slijedi. Hoće li Lara ostati jednako hladnokrvna ako Alja i Anthony na spoju pronađu pravu kemiju, doznat ćemo u novoj epizodi 'Love Islanda Adria' na platformi Voyo!

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Love Island Adria

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