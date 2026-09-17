Alja i Lara iskreno porazgovarale: 'Ja nemam nikakav problem s tim, baš si mi slatka!'

Lara je odlučila pokazati zrelost i izravno pristupiti novoj stanarki kako bi izbjegla nepotrebne tenzije. Dala joj je do znanja da u potpunosti razumije pravila showa i da joj nimalo ne zamjera što želi upoznati sve dečke, pa tako i njezinog partnera.
"Samo da ti kažem da ja nemam nikakav problem s tim", poručila je Lara sasvim smireno, dajući Alji zeleno svjetlo da ispita teren bez osjećaja krivnje.
Olakšanje i obostrani komplimenti
Alja nije skrivala oduševljenje i olakšanje zbog Larine reakcije, svjesna koliko ulazak u već formiranu grupu zna biti nezgodan i stresan.
"Stvarno si mi baš slatka", iskreno joj je uzvratila Alja, objasnivši kako joj je jedini cilj provjeriti postoji li stvarna povezanost s Anthonyjem, a ne namjerno stvarati zlu krv među djevojkama u kući.
Iako su dvije natjecateljice pokazale zavidnu razinu međusobnog poštovanja i ženske solidarnosti, pravo testiranje njihovog odnosa tek slijedi. Hoće li Lara ostati jednako hladnokrvna ako Alja i Anthony na spoju pronađu pravu kemiju, doznat ćemo u novoj epizodi 'Love Islanda Adria' na platformi Voyo!
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