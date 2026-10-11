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Love Island Adria

Alja iskreno o situaciji s Nikolom: 'Ne zna mi pristupiti kad me nešto muči!'

Zbog nesporazuma oko brzine kojom se njihov odnos razvija, komunikacija je postala pravi izazov

RTL.hr
11.10.2026 21:00

Razgovor s voditeljicom na površinu je izvukao sve ono što već neko vrijeme muči ovaj par. Alja se požalila na situaciju koja se dogodila nakon što je uslijedio njihov prvi poljubac. Prema njezinim riječima, pravi problem nije bio sam čin ljubljenja, već Nikolino ponašanje koje je uslijedilo kada je pokušala s njim razgovarati o svojim osjećajima te je zaključila da on jednostavno ne zna kako joj pristupiti kada ju nešto muči.

Alja, Love Island Adrua
Alja, Love Island Adrua FOTO: Voyo

Njoj je izuzetno važno da se odnos razvija postepeno i prirodno. Objasnila je kako joj sasvim odgovaraju sitniji znakovi pažnje poput zagrljaja ili držanja za ruke, dok poljubac smatra korakom koji zahtijeva malo dublje međusobno poznavanje i kemiju. Njegova reakcija na njezino povlačenje stvorila joj je dojam da se on teško nosi s kritikama i da ju zapravo ne sluša kada mu pokušava objasniti svoje granice.

Alja, Nikola, Love Island Adria
Alja, Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nedostatak razumijevanja s obje strane

Iako su oboje pokazali određenu dozu nerazumijevanja i povrijeđenosti, voditeljica im je pokušala objasniti kako oboje imaju potpuno pravo na svoje viđenje situacije. Sugerirala im je da spuste gard te da probaju dati novu šansu svojem odnosu jer su oboje u vilu došli s istim ciljem pronalaženja prave ljubavi.

Ostaje za vidjeti hoće li ovaj par uspjeti prebroditi komunikacijske barijere ili će nastaviti svatko svojim putem. Uz stalna iznenađenja i odluke koje ovise o glasovima publike, jasno je da stanovnike vile na Tenerifeu očekuje još jedan neizvjestan tjedan prepun zapleta.

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