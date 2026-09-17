Alja jasno poručila Anthonyju: 'Imaš opciju A i opciju B, moraš odabrati jedno jer mene nema između!'

Tijekom druženja nasamo, Anthony je priznao da osjeća kako bi se stvari mogle zakomplicirati te da se pomalo boji neizvjesnog ishoda. Alja ga je izravno upitala zašto osjeća strah, pokazujući jasan stav osobe koja zna što želi. Anthonyjeva glavna briga bila je mogućnost da njegova dosadašnja partnerica Lara zbog cijele situacije napusti show.

Kada joj je priznao da strahuje od trenutka u kojem bi Alja mogla odabrati nekog drugog, odnosno da bi njegov izbor mogao rezultirati Larinim odlaskom kući, nova natjecateljica odlučila je oštro presjeći raspravu. Njezina poruka bila je kristalno jasna i nije ostavila nimalo prostora za daljnju manipulaciju i premišljanje.

"Imaš dvije opcije, opciju A i opciju B. Između mene nema", odlučno mu je poručila Alja, naglasivši time da mora donijeti konkretnu odluku, bez sjedenja na dvije stolice.