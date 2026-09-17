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Love Island Adria

Alja jasno poručila Anthonyju: 'Imaš opciju A i opciju B, moraš odabrati jedno jer mene nema između!'

Dok su neki parovi naizgled čvrsti, drugi su se našli na mukama. U središtu pozornosti našli su se Alja i Anthony, a njihov razgovor brzo je prerastao u ozbiljno suočavanje s osjećajima

RTL.hr
17.09.2026 17:00

Tijekom druženja nasamo, Anthony je priznao da osjeća kako bi se stvari mogle zakomplicirati te da se pomalo boji neizvjesnog ishoda. Alja ga je izravno upitala zašto osjeća strah, pokazujući jasan stav osobe koja zna što želi. Anthonyjeva glavna briga bila je mogućnost da njegova dosadašnja partnerica Lara zbog cijele situacije napusti show.

Opcija A ili opcija B

Kada joj je priznao da strahuje od trenutka u kojem bi Alja mogla odabrati nekog drugog, odnosno da bi njegov izbor mogao rezultirati Larinim odlaskom kući, nova natjecateljica odlučila je oštro presjeći raspravu. Njezina poruka bila je kristalno jasna i nije ostavila nimalo prostora za daljnju manipulaciju i premišljanje.

"Imaš dvije opcije, opciju A i opciju B. Između mene nema", odlučno mu je poručila Alja, naglasivši time da mora donijeti konkretnu odluku, bez sjedenja na dvije stolice.

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nesigurnost pod maskom

Iako je Anthony pokušao objasniti da mu je stalo do Lare i da bi mu bilo iznimno teško gledati je kako pakira kofere, Aljin ultimatum stavio ga je u nezavidan položaj. Njezina direktnost potpuno je razoružala mladića koji je do tada pokušavao balansirati između starih navika u vili i nove privlačnosti. Neke od ostalih djevojaka u vili već su ranije primijetile da Anthony zapravo nije onoliko opušten koliko se trudi prikazati pred drugima, već da ispod površine skriva mnogo nesigurnosti i dubokih emocija koje teško komunicira.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

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