Alja očitala bukvicu dečkima i izazvala opći kaos u vili: 'Zar stvarno mislite da nitko neće dirati atraktivnu djevojku?'

Nakon cjelodnevnih rasprava oko "body counta" i osuda s kojima su se djevojke suočile zbog svoje intimne prošlosti, Alja je preuzela riječ i pred cijelom grupom izravno saskresala dečkima u lice sve što ih ide:

"Znači ono, stvarno ste mi prirasli srcu i jako vas volim, ali želim sad pričati o muškarcima. Pa ne znam što vam smeta ako vaša djevojka ima određeni broj partnera! To je sve što jest – tijelo je. Zar stvarno mislite da nitko neće dirati atraktivnu djevojku?! Pogledaj kako izgleda djevojka pored tebe, zar misliš da će svi samo gledati?"