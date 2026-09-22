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Love Island Adria

Alja očitala bukvicu dečkima i izazvala opći kaos u vili: 'Zar stvarno mislite da nitko neće dirati atraktivnu djevojku?'

Ono što je trebala biti mirna zabava pretvorilo se u brutalan napad na muško licemjerje i dvostruke standarde, a njezine oštre riječi pokrenule su pravi lavinski val gnjeva među muškim dijela ekipe

RTL.hr
22.09.2026 08:00

Nakon cjelodnevnih rasprava oko "body counta" i osuda s kojima su se djevojke suočile zbog svoje intimne prošlosti, Alja je preuzela riječ i pred cijelom grupom izravno saskresala dečkima u lice sve što ih ide:

"Znači ono, stvarno ste mi prirasli srcu i jako vas volim, ali želim sad pričati o muškarcima. Pa ne znam što vam smeta ako vaša djevojka ima određeni broj partnera! To je sve što jest – tijelo je. Zar stvarno mislite da nitko neće dirati atraktivnu djevojku?! Pogledaj kako izgleda djevojka pored tebe, zar misliš da će svi samo gledati?"

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Optužbe za skupljanje jeftinih bodova pred kamerama

Njezina oštra prodika i javno prozivanje muške nesigurnosti nisu prošli bez žestokog otpora. Muški dio ekipe, vidno iznerviran i sateran u kut, momentalno se pobunio, optužujući Alju da namjerno stvara dramu radi vlastite promocije i kadra na televiziji:

"Ovo je glupo! Zašto pozivaš ispred drugih? Želi svojih minutu ekrana i to je to, ne treba nam neka drama!", komentirali su bijesni momci, pokušavajući umanjiti značaj njezinih riječi. Dok su djevojke oduševljeno stale iza Alje i podržale njezin hrabri istup, među parovima je zavladala potpuna netrpeljivost i hladni rat. 

Gašper i Mili, Roberto i Loren, Love Island Adria
Gašper i Mili, Roberto i Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

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