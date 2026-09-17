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Love Island Adria

Alja razotkrila Roberta: 'Kada je s Loren, ponaša se potpuno drugačije nego kada je sam!'

Ulazak nove natjecateljice Alje u vilu 'Love Island Adria' u potpunosti je pomrsio račune stanarima, a njezino oštro oko odmah je skeniralo tko igra pošteno, a tko vodi dvostruku igru. Na njezinoj se meti našao Roberto, čije ju je ponašanje prema partnerici Loren prilično zbunilo i razočaralo

RTL.hr
17.09.2026 11:00

Tijekom kulinarskog izazova u kojem su nove djevojke birale dečke za pripremu slijedova obroka, Alja je za desert odabrala upravo Roberta. Iako su mnogi smatrali da on i Loren čine jedan od najstabilnijih parova, intenzivan kontakt očima potaknuo je Alju da provjeri ima li tu nečeg više od samo bezazlenog flerta.

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Pričaš jedno, a radiš drugo!"

No, razgovor u četiri oka na površinu je iznio Aljine ozbiljne sumnje. Primijetila je da Roberto pred ostalima i pred Loren glumi u potpunosti zauzetog i predanog muškarca, dok bez prisutnosti svjedoka šalje sasvim drugačiju energiju.

"Kada je s Loren ponaša se drugačije nego kada je sam", bez ustručavanja je primijetila Alja, jasno mu dajući do znanja da ne pada na dvostruke igre: "Pričaš jedno, a radiš drugo!"

Alja, Roberto, Love Island Adria
Alja, Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako se Roberto pokušao opravdati kako je čvrsto vezan uz Loren te da među njima nema nikakvih upitnika, njegov govor tijela ostavio je dovoljno prostora za sumnju. 

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