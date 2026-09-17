Alja razotkrila Roberta: 'Kada je s Loren, ponaša se potpuno drugačije nego kada je sam!'

Tijekom kulinarskog izazova u kojem su nove djevojke birale dečke za pripremu slijedova obroka, Alja je za desert odabrala upravo Roberta . Iako su mnogi smatrali da on i Loren čine jedan od najstabilnijih parova, intenzivan kontakt očima potaknuo je Alju da provjeri ima li tu nečeg više od samo bezazlenog flerta.

No, razgovor u četiri oka na površinu je iznio Aljine ozbiljne sumnje. Primijetila je da Roberto pred ostalima i pred Loren glumi u potpunosti zauzetog i predanog muškarca, dok bez prisutnosti svjedoka šalje sasvim drugačiju energiju.

"Kada je s Loren ponaša se drugačije nego kada je sam", bez ustručavanja je primijetila Alja, jasno mu dajući do znanja da ne pada na dvostruke igre: "Pričaš jedno, a radiš drugo!"