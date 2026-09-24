Alja se rasplakala pred kamerama: 'Nisam imala dobrog tatu, zato želim muškarca koji će biti uzor mojoj budućoj kćeri!'

Dok su Islanderice u opuštenoj atmosferi razgovarali o obitelji i najdragocjenijim uspomenama s roditeljima, Alja više nije mogla susprezati emocije. Dok su drugi pričali o podršci očeva, ona je suznih očiju i drhtavim glasom priznala kako su za nju to izrazito teške teme jer u vlastitom domu nikada nije imala pravi primjer:

"Ja isto tako imam taj problem da nađem nekog muškarca koji će biti bolji muškarac nego moj tata, što se tiče odnosa prema meni..."

Priznala je kako nikada u životu nije imala mušku figuru koja bi joj pružila osjećaj sigurnosti, rekavši joj da je predivna, pametna i vrijedna zbog čega je u prošlosti prolazila kroz loše veze i nepoštovanje kako bi napokon naučila sama sebe cijeniti.