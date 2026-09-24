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Love Island Adria

Alja se rasplakala pred kamerama: 'Nisam imala dobrog tatu, zato želim muškarca koji će biti uzor mojoj budućoj kćeri!'

Iza osmijeha, sunčanja i naizgled bezbrižne ljetne zabave u vili 'Love Islanda Adria' kriju se teške i bolne životne priče, a jedna od njih sinoć je potpuno slomila Islanderice! Inače nasmijana i opuštena Alja pred kamerama se slomila i briznula u gorke suze, otvorivši dušu o djetinjstvu i potpunom nedostatku očinske figure koji joj je zauvijek obilježio život i ljubavne odabire

RTL.hr
24.09.2026 11:07

Dok su Islanderice u opuštenoj atmosferi razgovarali o obitelji i najdragocjenijim uspomenama s roditeljima, Alja više nije mogla susprezati emocije. Dok su drugi pričali o podršci očeva, ona je suznih očiju i drhtavim glasom priznala kako su za nju to izrazito teške teme jer u vlastitom domu nikada nije imala pravi primjer:

"Ja isto tako imam taj problem da nađem nekog muškarca koji će biti bolji muškarac nego moj tata, što se tiče odnosa prema meni..."

Priznala je kako nikada u životu nije imala mušku figuru koja bi joj pružila osjećaj sigurnosti, rekavši joj da je predivna, pametna i vrijedna zbog čega je u prošlosti prolazila kroz loše veze i nepoštovanje kako bi napokon naučila sama sebe cijeniti.

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Potraga za pravim muškarcem i poštovanjem

Ovaj emotivni slom u potpunosti je promijenio percepciju njezinog boravka u showu. Alja je dala do znanja da u show nije došla zbog prolazne ljetne avanture, već s jasnim ciljem da pronađe stabilnost i muškarca kakvog nikada nije imala uz sebe:

"Stvarno zbog toga želim naći nekog muškarca koji će biti uzor mojoj budućoj kćeri i želim da se ponaša prema meni tako da ima nekakav respekt!"

Njezina potresna priča i ranjivost duboko su dirnule ostale djevojke u vili, koje su joj odmah pritekle u zagrljaj i pružile utjehu, priznajući kako iza svake osobe u vili stoje nevidljive rane koje oblikuju njihovo ponašanje.

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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