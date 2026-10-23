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Love Island Adria

Alja stala u obranu Tonija, a o Valentinu dala neočekivano mišljenje: 'Meni treba malo više od toga'

Uzbudljivi trenuci u vili showa Love Island Adria ponovno su došli pod lupu na Hot Listi!

RTL.hr
23.10.2026 22:10

Voditeljica Dragana Mićalović Gaga stavila je na ispitivanje Alju i Anthonyja, par koji ne krije svoje osjećaje, kako bi prokomentirali protekli tjedan, reakcije islandera te dramatičan izazov u kojem su djevojke morale donijeti nimalo lake odluke.

Djevojke su u izazovu trebale izabrati kome će dati poljubac, s kim bi se vjenčale, a kome od muškaraca zabiti pitu u glavu. Očekivano, Alja je svoj poljubac poklonila Anthonyju, potvrdivši njihovu snažnu povezanost, no njezine ostale odluke i razmišljanja podigli su dosta prašine u vili.

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Stala u obranu najmlađeg islandera: 'Treba mu malo iskustva'

Mnoge djevojke iskoristile su izazov s pitama kako bi kaznile najmlađeg islandera Tonija zbog nedavne situacije i narušenog odnosa s Larom. Ipak, Alja je stala u njegovu zaštitu, istaknuvši njegove pozitivne strane.

"Ima dečko jako dobru energiju, pozitivan je i iskren. Treba mu samo malo iskustva da bude pravo muško", poručila je Alja, pokazavši razumijevanje za Tonijeve mlade godine i greške.

Toni i Alja, Love Island Adria
Toni i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pitu zabila 'miljeniku žena': Zašto joj Valentin ne odgovara?

Umjesto Toniju, Alja je pitu u glavu odlučila zabiti Valentinu – muškarcu koji inače slovi za najvećeg favorita među ženskim dijelom vile. Valentin je omiljen jer je pažljiv prema Drini, iskren i uvijek drži stranu ženskog tima.

Ipak, Alja ga vidi potpuno drukčije te je bez zadrške obrazložila zašto joj njegov stil ne odgovara.

"Uvijek kad priča s nekim ima direktan, sarkastičan komentar i onda se ti moraš odlučiti hoćeš li to uzeti na sarkastičan način. Meni ipak treba malo više", iskrena je bila Alja, dajući do znanja da od komunikacije očekuje znatno više dubine i izravnosti.

Alja i Valentin, Love Island Adria
Alja i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

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Love Island Adria

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