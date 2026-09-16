Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Alja tek ušla u vilu, a već izgubila živce: 'Nisam očekivala takve poglede od curica'

Dolazak dvije nove bombshell djevojke, Alje i Marije Tereze, unio je novu dozu nervoze u vilu 'Love Islanda Adria'. Njihov ulazak mogao bi ozbiljno pomrsiti planove postojećim parovima, a Alja nije gubila vrijeme – odlučila je upoznati sve dečke i provjeriti s kim bi mogla ostvariti najbolju povezanost

RTL.hr
16.09.2026 22:10

No čini se da njezin dolazak nije najbolje sjeo baš svim djevojkama. Alja je vrlo brzo primijetila poglede koji joj se nisu svidjeli, a posebno ju je iznenadilo što su se neki Islanderi već nakon samo nekoliko dana ponašali kao da su njihovi odnosi potpuno definirani.

Nova bombshellica nije skrivala da ju je takav doček iznervirao te je bez zadrške rekla što misli o atmosferi koju je zatekla u vili. "Malo sam iznenađena jer nisam očekivala neke poglede od curica u vili. Ljuta sam jer smo došle kao bombshellice drugi, treći dan i svi su ono kao zatvoreni. Čovječe, treći dan si tu, ne poznaješ nikoga. Odite svi doma onda i to je to", poručila je Alja.

Alja i Lara, Love Island Adria
Alja i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Alja je tako već na samom početku pokazala da se ne namjerava povući samo zato što su se među nekim Islanderima već pojavile prve simpatije. Kao bombshell u vilu je stigla upravo kako bi upoznala dečke i provjerila postoji li među njima netko tko bi joj mogao privući pažnju.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria alja love island
Love Island Adria

Alja zainteresirana za Anthonyja? Nakon jednog razgovora promijenila ploču: 'Vidi se da ima 22 godine, predosadno!'

Love Island Adria

Anthony rasplakao Laru u 'Love Islandu Adria', ona oštro poručila: 'Prestani se sramotiti, ajde mrš'

Moglo bi te zanimati

Tek joj je 19, a samopouzdanja joj ne nedostaje: Kako je Lara ukrala show u 'Love Islandu Adria'

Četvrta epizoda 'Love Islanda Adria' stiže večeras: Evo gdje i kada je gledati

Vukašin ostao bez teksta nakon Tarinog priznanja: 'Malo mi je čudno što 23 godine i nikada nije bila u vezi, to mi je red flag'

Nitko nije očekivao ovakvo priznanje u vili: 'Počinjem razvijati emocije, drugoj bi bilo jako teško okrenuti mi glavu'

Loren se zaljubila u Roberta? 'Nisam vjerovala u ljubav na prvi pogled, ali sada vjerujem'

Poljupci i ulazak novih djevojaka u potpunosti uzdrmali vilu: 'On ne voli plavuše pa mi je svejedno!'

Pročitaj na Net.hr
Kralj Charles nakon smrti princeze Diane poručio: 'Ne brini, brzo ćemo je zaboraviti'
Penélope Cruz u korzetu i čipki pokazala fantastičnu liniju: Mreže su pune komplimenata
Veganka koja ne voli šminku, a obožava feniranje: 'Od prvog honorara kupila sam kožnu jaknu'
Thompson rasprodao dvoranu u Stuttgartu: Zbog velike potražnje pao sustav, obožavatelji ogorčeni
Poruka Meghan Markle završila na internetu: Htjela se javiti roditeljima, a procurio joj broj
Zaručili se, čekali bebu, a onda je sve krenulo po zlu! 'Još uvijek osjećam sram'
Slavna manekenka pokorila modnu pistu i otkrila neobičnu tajnu linije
Sanja Vejnović proglašena jednom od najljepših glumica: Ljepotom osvajala i prije 20 godina
Uoči izlaska: Ukradeni primjerci knjige o princezi Diani s dosad neobjavljenim informacijama
Rene Bitorajac razočaran ishodom tužbe za sina: 'Drugi put da nas je sustav iznevjerio'