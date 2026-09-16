Alja tek ušla u vilu, a već izgubila živce: 'Nisam očekivala takve poglede od curica'

No čini se da njezin dolazak nije najbolje sjeo baš svim djevojkama. Alja je vrlo brzo primijetila poglede koji joj se nisu svidjeli, a posebno ju je iznenadilo što su se neki Islanderi već nakon samo nekoliko dana ponašali kao da su njihovi odnosi potpuno definirani.
Nova bombshellica nije skrivala da ju je takav doček iznervirao te je bez zadrške rekla što misli o atmosferi koju je zatekla u vili. "Malo sam iznenađena jer nisam očekivala neke poglede od curica u vili. Ljuta sam jer smo došle kao bombshellice drugi, treći dan i svi su ono kao zatvoreni. Čovječe, treći dan si tu, ne poznaješ nikoga. Odite svi doma onda i to je to", poručila je Alja.
Alja je tako već na samom početku pokazala da se ne namjerava povući samo zato što su se među nekim Islanderima već pojavile prve simpatije. Kao bombshell u vilu je stigla upravo kako bi upoznala dečke i provjerila postoji li među njima netko tko bi joj mogao privući pažnju.
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